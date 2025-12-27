Minden évben halljuk ezeket a karácsonyi slágereket rádióban, filmekben, üzletekben – de azt tudja, hogy hangoznának a dalszövegek magyarul? Próbálja ki magát ebben a kvízben, és derítse ki, hány világhírű karácsonyi dalt ismer fel magyar fordításban!

Az alábbiakban a világszerte legismertebb karácsonyi slágerek első sorait olvashatja majd, de nem az eredeti angol nyelven, hanem magyar fordításban. Ez alapján kell kitalálnia, melyik dalról van szó.