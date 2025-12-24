Galambos Lajos: A gyerekeimnek mondtam, hogy az idei ünnep egy kicsit másképp zajlik

Galambos Lajos az nlc-nek mesélt arról, hogyan tölti az idei karácsonyt és mit vár a jövő évtől. Elmondta: szeretné, ha folytatódna a Dáridó a TV2-n, de más tervei nem nagyon vannak, hiszen már a legmerészebb tervei mind valóra váltak. „Az Örs vezér téri Sugár áruház előtt utcazenészként indult a pályám, és az elmúlt bő három évtizedben több, mint 5 millió kazettát és CD-t adtam el” – mondta.

Nem is élek már költekező, nagystílű életet. Az az elvem, hogy a kevesebb is elegendő számomra. A boldogasszonypusztai házam és a budai családi villám is eladásra kerül, én pedig hamarosan beköltözöm a tó melletti szerényebb és kisebb csónakházba. Nagyon sok ruhámat, holmimat összecsomagoltam és anonim adományozóként rászorulóknak eljuttattam. Karácsony környékén különösen fontos számomra, hogy másoknak is adjak

– árulta el a trombitás, majd így folytatta:

A gyerekeimnek mondtam, hogy az idei ünnep egy kicsit másképp zajlik. Persze, lesz egy közös családi ebéd, de arra nem számíthatnak, hogy három napig velük maradok. Van 6-8 ember, akiket szeretnék meglátogatni és karácsonyi szerenádot adni nekik. Tulajdonképpen ők azok az igaz barátok, akik végig mellettem maradtak, mert sokan magamra hagytak és kirekesztettek a problémám közepén. Igaz a mondás, hogy bajban ismerszik meg a barát. Az is visszajutott a fülembe, hogy a szórakoztatóiparban egyesek azt terjesztették rólam, én már soha többé nem tudok talpra állni.

Az irigyeinek megüzente, hogy nem így történt, ráadásul nem először küzdötte vissza magát a mélypontról.

Januárban 65 éves lesz, és már élete végéig szórakoztatni szeretné a közönséget. Mint mondta, nem tud civil ember lenni, a színpad az élete.