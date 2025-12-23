Kiderült az internetezőknek, hogy Mészáros Árpád Zsolt fia, Bende is jól énekel, miután megosztott egy videót erről

Az senkinek nem újdonság Magyarországon, hogy Mészáros Árpád Zsolt hosszú évek óta az egyik legsokoldalúbb színész az országban. Fia, a magát celebműsorokban próbálgató Bendéről azonban nem lehetett tudni, hogy az előadóművészethez van tehetsége. Ám mindez megváltozott, miután TikTokjára feltöltött követőinek egy éneklős videót – figyelt fel erre a story.hu.

Labrinthtől énekelte el a Jealous című számot, felkeltve a netezők figyelmét, akik azt javasolták neki, folytassa, amit csinál.

Egyesek megjegyezték, neki és nem barátnőjének, a TikTok-híresség Zsigmond Anginak kellene zenéket készítenie a YouTube-ra.