Kiderült az internetezőknek, hogy Mészáros Árpád Zsolt fia, Bende is jól énekel, miután megosztott egy videót erről

Birton Szabolcs
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 23. 06:49
Birton Szabolcs

Az senkinek nem újdonság Magyarországon, hogy Mészáros Árpád Zsolt hosszú évek óta az egyik legsokoldalúbb színész az országban. Fia, a magát celebműsorokban próbálgató Bendéről azonban nem lehetett tudni, hogy az előadóművészethez van tehetsége. Ám mindez megváltozott, miután TikTokjára feltöltött követőinek egy éneklős videót – figyelt fel erre a story.hu.

Labrinthtől énekelte el a Jealous című számot, felkeltve a netezők figyelmét, akik azt javasolták neki, folytassa, amit csinál.

Egyesek megjegyezték, neki és nem barátnőjének, a TikTok-híresség Zsigmond Anginak kellene zenéket készítenie a YouTube-ra.

@bende.official Egyik kedvenc #nekedbe #foryou #relatable #fyp #fy ♬ eredeti hang - BENDE

Olvasói sztorik