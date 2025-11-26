Mészáros Bende tisztázta, mit értett azalatt, hogy gyerekként nem kapott meg mindent apjától, Mészáros Árpád Zsolttól

Mészáros Bende és Zsigmond Angi is szerepeltek a Nyerő Páros ősszel megjelent évadában, melynek egyik epizódjában előbbi azt ígérte kedvesének, hogyha egyszer apuka lesz, ő lesz a legjobb, és mindent megad majd a közös gyermeküknek, amit ő nem kaphatott meg. Az elhangzottakkal kapcsolatban Mészáros Árpád Zsolt akkor azt mondta, se ő, se a családjuk más tagjai nem értették a fia megnyilvánulásait. MÁZS egyúttal azt is kijelentette, hogy nem tartja magát rossz, apának, sőt, „ha őszinte akar lenni, Bendének nem lenne se étterme, se Angija, se semmije, és nem is Pesten élne, ha ő nem létezne”.

A történtekről és arról, hányadán állnak most apjával, nemrég a story.hu szólaltatta meg Mészáros Bendét.

Nagyszerű kapcsolatom van az édesapámmal, mert ő egy jó ember, jó apa! Egyébként mielőtt megjelent volna a nyilatkozata, felhívott, számítsak rá, hogy készült vele egy ilyen cikk. És tudja, más portálok meg a kommentelők ki fogják majd forgatni a szavait, és kéri, ne üljek fel ennek… Igaza lett, ettől függetlenül nem mondom, hogy nem bántották a csőrömet a történtek. De a lényeg akkor is az, hogy jóban vagyunk. Úgy tettük le a telefont, hogy egyikünk se vegye magára, ha valami olyat hall, ami nem feltétlen tetszik neki. És megerősítettük, szeretjük egymást

– magyarázta az étteremtulajdonos, aki azt is tisztázta, miként értette azt, hogy gyerekként nem kapott meg mindent az apjától.

Ez a válásukra vonatkozott… Hisz miután szétmentek anyukámmal, sokkal kevesebbet láttam apát, sokkal kevesebbet kaptam belőle. Én pedig megfogadtam, hogyha lesz gyerekem, nem úgy fog felnőni, mint én. Pánik­szerűen aggódtam apáért. Mindössze kétéves voltam, amikor kiderült, hogy rákos, de gyerekként is éreztem, hogy ez mekkora bajt jelent. És onnantól kezdve attól rettegtem, hogy úgy fog meghalni, hogy én nem vagyok ott mellette. Ráadásul ő elérhetetlen volt!

Emlékei szerint MÁZS állandóan próbált vagy játszott, így a legtöbbször, amikor hívta, vagy nem vette fel, vagy más szólt bele a telefonba, hogy tudassa vele, édesapja nem ér rá.

Az utóbbi esetben legalább tudtam, hogy él… Nagyon hiányzott! A legszebb és legrosszabb emlékeim is egy buszmegállóhoz kötődnek, ahol felvett, miután leszálltam a távolsági buszról, hogy együtt töltsünk egy kis időt. De ott is tett ki, amikor haza kellett mennem. Néztem mindig, ahogy távolodik az autója, és közben kúszott elő a félelem, nehogy elveszítsem. Ezekről ő tud. Mi mindent megbeszélünk egymással. Tényleg azt gondolom, hogy legjobb barátok vagyunk.

A realityszereplő arról is beszámolt, hogy apjával igazán akkor tudtak közelebb kerülni egymáshoz, amikor már túl volt a kamaszkorán.

Elkísértem egy-egy haknijára, ahol egészen fiatalon már udvaroltam a táncoslányoknak, és hát azóta egyenrangú félként kezel. A kis Mészáros beindult… Erre ő elkezdett tanácsokat adni. Ma már ő is ad a szavamra, mert tudja, hogy én vagyok körülbelül az egyetlen, aki könyörtelenül elmondja neki az igazat. Persze ez nem mindig kellemes érzés, olykor fáj is neki, de tudja, hogy jót akarok. Meg rászólok, ha úgy látom, égeti magát. Ilyenkor megírom neki: »Ne boomerkedj!« De ő is jelzi, ha valami nem tetszik neki. A zenélésben például nem tudok olyat mutatni, amibe ne kötne bele. Így legtöbbször már csak a kész dalokat hallhatja. Bár a legutóbb az vicces volt, amikor megkérdezte, nem rappelhet-e az egyik számban. Mondtam neki, nem, hiszen nem is tud rappelni…

– mesélte Mészáros, aki az Ázsia Expresszért kapott gázsijáért, illetve abból a pénzből, amit a nagyapjától kapott, vett egy stúdiószettet, és komolyabban elkezdett zenélni.

Nemsokára két számom is megjelenik majd, az egyik apával, illetve a gyerekkorommal kapcsolatos. Ennek a dalszövegét egyébként még a Covid alatt írtam.

A beszélgetés végén az étteremtulajdonos hozzátette: apja azt is el szokta ismerni, ha valamit jól csinál.