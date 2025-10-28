„Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát?” – Zalatnay Sarolta megnézte, ahogy Mészáros Árpád Zsolt utánozta

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars adásában Mészáros Árpád Zsolt azt a feladatot kapta, hogy Zalatnay Sarolta bőrébe bújjon, előadva az énekesnő egyik legismertebb slágerét. Nagy sikert aratott, 40 ponttal jutalmazta a zsűri.

Igaz, ő maga elnézést kért Zalatnaytól. Az énekesnő megnézte a produkciót, utólag a Borsnak értékelt:

A stáb és persze Mészáros Árpád Zsolt a lehető legjobb és leglogikusabb döntést hozták meg, amikor úgy határoztak, hogy a jelenkori énemet viszik színpadra és nem erőltetik a Nem vagyok én apáca slágerré válásának időszakát, ami egészen 1970-ig nyúlik vissza. Így ugyanis Zsoltnak lehetősége volt elkerülni a paródiát és nagyon köszönöm is neki, hogy ezt meg is tette.

Hajós András a műsorban azt találta mondani: „Ugye, van egy fiatal művésznő, aki a hatvanas években szexin, vékonyan kezdi a karrierjét, aztán sok köbcentivel később másik formában előadja ezt a dalt…”

Zalatnay rá sem haragszik: