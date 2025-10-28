sztárban sztár all starszalatnay saroltamészáros árpád zsolttv2
Szórakozás

„Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát?” – Zalatnay Sarolta megnézte, ahogy Mészáros Árpád Zsolt utánozta

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 28. 18:04
TV2

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars adásában Mészáros Árpád Zsolt azt a feladatot kapta, hogy Zalatnay Sarolta bőrébe bújjon, előadva az énekesnő egyik legismertebb slágerét. Nagy sikert aratott, 40 ponttal jutalmazta a zsűri.

Igaz, ő maga elnézést kért Zalatnaytól. Az énekesnő megnézte a produkciót, utólag a Borsnak értékelt:

A stáb és persze Mészáros Árpád Zsolt a lehető legjobb és leglogikusabb döntést hozták meg, amikor úgy határoztak, hogy a jelenkori énemet viszik színpadra és nem erőltetik a Nem vagyok én apáca slágerré válásának időszakát, ami egészen 1970-ig nyúlik vissza. Így ugyanis Zsoltnak lehetősége volt elkerülni a paródiát és nagyon köszönöm is neki, hogy ezt meg is tette.

Hajós András a műsorban azt találta mondani: „Ugye, van egy fiatal művésznő, aki a hatvanas években szexin, vékonyan kezdi a karrierjét, aztán sok köbcentivel később másik formában előadja ezt a dalt…”

Zalatnay rá sem haragszik:

Hát, most mit mondjak? Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát? Minek? Hogy nagy a kontraszt egy egykor volt szexszimbólumhoz képest? Az hát! Hetvenhét éves vagyok és egy percet sem szeretnék eltagadni a koromból, ahogyan azt a látszatot sem szeretném kelteni, hogy darázsderekam van – egy énekesnő vagyok, aki hatvankét éve áll színpadon, és pontosan tudja, mit lát a tükörben. Viccesnek szánt megjegyzései valóban viccesek voltak. Pont ott húzta meg a határt, ahol még én is nevettem – és nem lépett át oda, ahol már megsértődhetnék.

Kapcsolódó
„Így nézek ki?! Remélem, a gyerekek nem nézik!” – Zalatnay Saroltaként tarolt Mészáros Árpád Zsolt
Dáridós hangulatot csinált a stúdióban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Távozik a Ridikül műsorvezetője, novembertől Szabó Erika és Csisztu Zsuzsa is vezetik majd a talkshow-t
Péterfy Bori és Sváby András kamaszkori szerelmükről meséltek: „Elkezdtük felfedezni a szexualitást”
Erdei Zsolt a lányáról: Olyan egyéniség, aki sokkal érdekesebb, mint egy neurotipikus gyerek
Ez történik a vércukorszintjével, ha banánt eszik
Török Gábor: Egyértelműen szintlépést látunk ezekben a hónapokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik