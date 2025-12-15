miló vikiházasság első látásra
Miló Viki: Ha 30 évig imádott egész Magyarország, akkor tényleg az utolsó egy hónapban lettem nárcisztikus, beképzelt, idióta és frigid?

TV2
admin Csontos Kata
2025. 12. 15. 15:02
TV2
Rengeteg kritikát kapott a Házasság első látásra című műsorban tanúsított viselkedéséért.

Miló Viki kapott hideget-meleget azért, ahogyan a Házasság első látásra című műsorban viselkedett a szakértők által neki kiválasztott férjével, Attilával. A világbajnok ökölvívó most egy videós interjúban reagált az őt ért vádakra, egyebek mellett arra is, amiket volt férje mondott róla. Attila korábban úgy nyilatkozott, szerinte Miló mindenért őt okolta, semmiért nem vállalta a felelősséget, ráadásul mint utóbb kiderült, gúnnyal és lenézéssel volt benne a házasságukban.

Miló Viki Lakatos Levente műsorában kifejtette: szerinte semmilyen valóságalapja nincs annak, amit Attila állít róla.

„Abszolút nem bánt, amit mond rólam. Azért nem, mert ő nem érdekel, mint ember. Az, aki nem érti meg, hogy a nem az nem, annak az embernek a szavai ne bántsanak engem, mert szóra sem érdemes” – idézi a sportolót a Bors.

Kérdezem én, hogy ha 30 évig egy nagyon aranyos, nagyon kedves sportolólány voltam, aki mindig a gyengék oldalára állt, és akit imádott egész Magyarország, akkor tényleg az utolsó egy hónapban lettem nárcisztikus, beképzelt, idióta, frigid és még sorolhatnám? 30 évig ez nem derült ki soha?

– sorolta kérdéseit Miló Viki, aki úgy érzi, valójában sosem volt esély arra, hogy ők ketten boldogok legyenek.

„Megmondtam a legelején Attilának, hogy nem a zsánerem, ha csak nem olyan a személyisége. De mivel megismertem, és abszolút nem az az ember, akit keresek, így biztos, hogy soha nem jött volna elő a kémia” – szögezte le. Miló Viki ebben az interjúban is elmondta, hogy azt a múltbéli, elfeledett traumát, amit Attila közeledése hozott elő belőle, harminc évig egyetlen férfi sem hozta ki belőle.

