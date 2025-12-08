Miló Viki és férje hivatalosan is elváltak

Miló Viki és Janicsek Attila a Házasság első látásra legutóbbi évadában keltek egybe, ám kapcsolatuk hamar rossz irányt vett. Bár a fináléban a férj igent mondott a folytatásra, az ökölvívó-világbajnok válni akart, érvelését hallva pedig Janicsek azt mondta: legszívesebben megmásította volna a döntését, és ő is nemet mondott volna.

A sportoló nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával azt a kérdést is megkapta, férjnél van-e, illetve lenne-e kedve elmenni a kérdezővel egy vacsorára.

Már elváltam! Sajnos nem vagyok nyitott jelenleg semmilyen kapcsolatra… Nagyon köszönöm a meghívást!

– felelte Miló a randimeghívásra.