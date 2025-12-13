Conor McGregor feleségül vette gyerekei anyját

A The Sun fotókkal számolt be arról, hogy Conor McGregor egy titkos vatikáni szertartáson feleségül vette négy gyereke anyját, Dee Devlint. Szűk körben, a Chiesa di Santo Stefano degli Abissini templomban mondták ki egymásnak az igent, majd a ceremónia után egy 1930-as Rolls-Royce Phantom III-mal távoztak a helyszínről.

A friss házasokról készült fotókat ide kattintva lehet megnézni.

A titkos esküvőre alig néhány hónappal azután került sor, hogy az MMA harcos fellebbezését elutasították abban a polgári perben, amelyben egy dublini nő nemi erőszakkal vádolta meg.