conor mcgregordee devlin
Szórakozás

Conor McGregor feleségül vette gyerekei anyját

Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Dee Devlin és Conor McGregor a 2022-es cannes-i filmfesztiválon.
admin Grósz Petra
2025. 12. 13. 09:13
Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Dee Devlin és Conor McGregor a 2022-es cannes-i filmfesztiválon.

A The Sun fotókkal számolt be arról, hogy Conor McGregor egy titkos vatikáni szertartáson feleségül vette négy gyereke anyját, Dee Devlint. Szűk körben, a Chiesa di Santo Stefano degli Abissini templomban mondták ki egymásnak az igent, majd a ceremónia után egy 1930-as Rolls-Royce Phantom III-mal távoztak a helyszínről.

A friss házasokról készült fotókat ide kattintva lehet megnézni.

A titkos esküvőre alig néhány hónappal azután került sor, hogy az MMA harcos fellebbezését elutasították abban a polgári perben, amelyben egy dublini nő nemi erőszakkal vádolta meg.

Kapcsolódó
Elutasították Conor McGregor fellebbezését a nemi erőszak vádjával indult perben
A ketrecharcos öt pontos fellebbezést adott be, de egyik sem volt sikeres.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Hét év után válik férjétől Amy Schumer
Babát vár Hailee Steinfeld
Videón a kaliforniai gázrobbanás
Ítélet született az 1000 férfival szexelő Bonnie Blue ügyében
„Elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is” – Kunetz Zsombor riasztó levelet tett közzé egy budapesti kórház sürgősségi osztályát érintően
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik