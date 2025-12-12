Kucsera Gábor: Itthon békésen sétálgathatunk a karácsonyi vásárokban, hiszen nálunk nincsenek terrortámadások

Kucsera Gábor nemrég egy karácsonyi vásárból posztolt videót az Instagram-oldalára, melyet azzal kezdett: örül, hogy tavalyhoz képest az árak most is maximalizálva vannak, és ugyanúgy 1600 forintba kerül egy lángos, mint az előző évben.

Pár évvel ezelőtt 3-4 ezer forintba került, most viszont tényleg korrekt áron vannak ahhoz képest, hogy karácsonyi vásárban vagyunk, egy gyönyörű helyen

– magyarázta az olimpikon, majd elkanyarodott az árak témájától.

Itthon, az ország bármelyik részén békésen sétálgathatunk a karácsonyi vásárokban, hiszen Európa sok országától eltérően nálunk nincsenek terrortámadások és fenyegetések. Szomorú, hogy a világ jó néhány városában féltek megrendezni a szokásos adventi vásárokat, vagy ha mégis, akkor csak fokozott biztonsági intézkedések mellett

– mondta a videóban.

Nemrég az olimpikon felesége, Tápai Szabina is arról számolt be a kecskeméti DPK-gyűlésen, hogy biztonságban érzi magát Magyarországon.