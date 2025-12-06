tápai szabinakecskemétdpkdigitális polgári kör
Tápai Szabina a kecskeméti DPK-gyűlésen: „Biztonságban érzem itthon magunkat”

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 12. 06. 18:52
Varga Jennifer / 24.hu

Kecskeméten érkezett ma újabb állomásához Orbán Viktor és digitális polgári körök „háborúellenes” turnéja, a zárt körű rendezvényen ezúttal is több hazai híresség helyet foglalt a közönség soraiban.

Köztük Tápai Szabina egykori profi kézilabdázó, aki az utóbbi években influenszerkedik és tévéműsorokban szerepel – és akinek a férje, az évekkel korábban kokainnal lebukott világbajnok kajakozó, Kucsera Gábor alapítótagja a drogellenes DPK-nak.

Tápai Szabinát a Bors szólaltatta meg a kecskeméti eseményen: az egykori sportoló azt mondta, arra törekszik, hogy távol tartsa a családját attól, hogy a háborúról kelljen beszélniük vagy „mesélniük”.

 Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban

– mondta a lapnak, hozzátéve:

Számomra kiemelten fontos, hogy a családok lássák, érezzék azt, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek. A szeretet, a béke, a hit és a közösség ereje azt gondolom, mindenkinek olyan értékek, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat.

Orbán Viktor kecskeméti szerepléséről itt számoltunk be részletesen, ezen a linken pedig a szintén a megyeszékhelyen gyűlést tartó Magyar Péter beszédének fontos pontjait olvashatják vissza.

