ByeAlex mostanában állandóan állatmenhelyek oldalait figyeli: Életemben nem éreztem olyat, mint ilyenkor… hogy szétszakad a mellkasom

ByeAlex nemrég a Facebook-oldalán írt arról, hogy mostanában állandóan állatmenhelyek oldalait figyelgeti, az ott látottak pedig rossz érzéseket keltenek benne.

Életemben nem éreztem olyat, mint ilyenkor… hogy szétszakad a mellkasom, szorítja valami rettentően a torkomat, és tehetetlennek érzem magamat…

– fogalmazott posztjában az énekes, aki szerint óriási tisztelet jár mindenkinek, aki segít az elesett állatoknak, és aki anyagilag, táppal, játékokkal vagy akár megosztásokkal segíti a menhelyeket üzemeltető csapatokat.

Jön a karácsony. Hideg van. Sötét. Gondoljatok az állatokra és azokra, akik tesznek értük. Értük érdemes tenni, érdemes élni…

– zárta sorait a Csillag Születik ítésze.