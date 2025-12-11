Ákos a mai zenékről: Sajnálom azokat, akik erre fognak nosztalgiázni 20 év múlva egy céges bulin középvezetőként

A Sláger FM-nek adott mélyinterjújában Ákost megkérdezték, mi a véleménye a mai előadókról. Elöljáróban azt mondta, egyiküket sem fogja név szerint említeni, mert nem sokat tud róluk, és amit tud, az nem hízelgő. „Nem vagyok elájulva” – szögezte le.

Én ezt nem értem. A sikerrel nem lehet vitatkozni, ezt megtanultam – az enyémmel is sokan vitatkoztak, sőt, máig vitatkoznak

– mondta el Ákos, aki egyik gyerekét kérte meg, hogy pár videóklip megnézése után magyarázza el neki, miért működik az adott előadó munkássága.

Máig előttem van az arca, hogy dülledt szemmel, teljesen értetlen tekintettel néz maga elé. És mondott egy nagyon pontos mondatot, azt mondta: »Figyelj, apa, én nem tudom, hogy ez mitől működik, de azt tudom, hogy mitől nem, és az két dolog: az egyik a szöveg, a másik meg a zene«. Nem én mondtam, de nagyon pontosan leírja, hogy ezek úgynevezett jelenségek, korszakos válaszok olyan embereknek a problémáira, akik ezekkel a nagyon sekély és híg válaszokkal azonosulni tudnak.

Hozzátette, ő egyáltalán nem nézi le a szóban forgó előadókat, volt már, hogy megnézte őket fesztiválokon, de akkor sem értette őket.

Sajnálom azokat, akik erre fognak nosztalgiázni 20 év múlva egy céges bulin középvezetőként. Hát az az inferno, az a földi pokol! Ez a halál. És ez lesz!

– jelentette ki, de megint megerősítette, hogy nem ítélkezik, látja, hogy sokaknak erre van igénye.

Még egy személyes történetet elmesélt, és ezúttal már név szerint említett egy előadót. Mint elmondta, húszéves lánya DESH-koncertre ment, ő pedig otthon a feleségével megnézett három DESH-klipet.

Ültünk, és dülledt szemmel néztünk egymásra. (…) Szeretettel puszilom innen a DESH-t, egyszer egy fesztiválon előttük játszottunk, halál aranyos zenekara van. Nekem semmi bajom velük az égvilágon. Amit mondok, azt őszintén mondom, nem bántó szándékkal: én nem értem ezt!

– fogalmazott Ákos, akit leginkább az zavar, hogy a fiatalok angol szavakat kevernek a magyar szövegbe.

Szerinte a DESH által képviselt műfaj a pillanatról és a fiatalságnak szól, tehát nem neki. Annak idején ő is tapasztalta, hogy az édesapja nem érti a zenéjét. Úgy gondolja, ezt minden generáció megéli, és a „mi gyerekeink” is kinövik majd.