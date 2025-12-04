Tóth Gabi a Megasztárról: Sok olyan balhéba keveredem, ami miatt szégyellem magam

Tóth Gabi is részt vett az Inspiráló Nők Estjén, ahol a Story magazinnak adott interjút. Az énekesnőt egyebek mellett arról is kérdezték, milyen a kapcsolata a nővérével, Tóth Verával azután, hogy néhány hónapja nyilvános összetűzésbe kerültek. Előbbi ugyanis többször is éles kritikát fogalmazott meg az új Megasztárral, illetve a műsorban szereplő zsűrivel kapcsolatban is, melyekre Tóth Gabi is reagált, néhány hónapja például azt mondta, szerinte nővére csak csalódott, mert hiába ment el a tehetségkutató castingjára, nem választották be zsűrinek.

Nyilván először nem esett jól ez Verától, de aztán beszéltünk, és elmondta, hogy nem rám értette a negatív kritikát. Pontosan tudja, hogy szakmailag mit tudok. Szeret és tisztel, mint a testvérét és mint művészt is

– mondja az énekesnő, aki úgy érzi, nővérének valahol igaza volt a kritikájával.

Ez a műsor már tényleg nem arról szól, mint régen, és ezt én is elmondtam az élő adásokban. Bennem még az a Megasztár él, ami a tehetségekről, az esetlen, csiszolatlan gyémántokról szól. Ehhez képest most én is sok olyan balhéba keveredem, ami miatt szégyellem magam, mert elveszi a fókuszt a versenyzőkről. Pedig ez róluk kell, hogy szóljon, nem a zsűriről. De ez is egy olyan hiba, amiből tanultam!

Bevallása szerint jelenleg nincs az a vita, ami komolyabban megzavarná a testvéri kapcsolatukat, egy ezernyi emlékből épített közös világ köti össze őket. Úgy gondolja viszont, hogy időszakosan lehet haragudni, és ha valaki úgy érzi, hogy el kell távolodnia a családjától, ne okolja magát.

Jó dolog időt adni a fejlődésre, és később lehet, hogy egy sokkal minőségibb viszony alakul ki közöttük. Mint a legtöbb családban, nálunk is előfordul, hogy eltávolodunk egymástól, de úgyis minden jóra fordul. Nálunk is happy end lett! Anyukámmal és mindenkivel rendeződött a viszonyom. Barátokkal is. Nagyon boldog vagyok emiatt. Tudom, hogy egy nagyon jó karácsony elé nézünk, mert évek óta nem volt ilyen harmónia, ami most végre elérkezett.

Mint ismeretes, Tóth Gabi a műsor alatt a külsejére is kapott bántó megjegyzéseket, különösen a válogatón viselt zöld ruhája miatt. Az énekesnő elismeri, hogy a darab a kamerán keresztül nem működött, azt viszont kikéri magának, hogy 62 kilós nőként dagadtnak bélyegezzék.

Visszanézve én is láttam, hogy nem nézek ki jól benne. Na de én egy 62 kilós nő voltam, amikor ez a felvétel készült! Ha ennyi kilóval engem lekövéreznek, ahogy tették, akkor mit érezhet egy olyan nő, aki, mondjuk, 80 kiló? Azért, mert hízik valaki négy-öt kilót, nem járja, hogy máris »disznózzuk«! Azt gondolom, ezzel nagyon-nagyon sokat ártanak a nőknek. Milyen példa ez a mai társadalmunkra nézve, hogy egy 62 kilós nőnek testszégyenítést kell elszenvednie?

Hozzátette: soha senki nem tudhatja biztosra, mi áll egy túlsúly hátterében. Elárulta, hogy nála például hormonális probléma.

A kislányom születése után 54 kilóra fogytam, rosszul voltam, remegtem, elkezdtek vizsgálni, és kiderült, hogy Hashimoto-betegségem van. Azaz vagy alul-, vagy felülműködik a pajzsmirigyem. Amikor felülműködik, akkor nagyon lefogyok, ha alul, akkor pedig van, hogy felszedek öt-hat kilót. Egy ilyen betegséggel hiába vesszük vissza a szénhidrátot, sokkal nehezebb lefogyni

– magyarázta Tóth Gabi, aki jelenleg endokrinológus segítségével próbálja megoldani a problémát: kalóriadeficitben van, és időszakos böjtöt is tart.

A téma kapcsán az énekesnő elmondta, hogy párját, Papp Máté Bencét nem zavarják a plusz- vagy épp mínuszkilók, úgy szereti őt, ahogy van.

Soha nem tesz megjegyzést azért, mert, mondjuk, pocakom van, vagy épp nem olyan formában van a testem. Pedig Máté egy nagyon sportos, kigyúrt, kockahasú férfi.

Ami a jövőjüket illeti, Tóth Gabi azt mondja, semmit nem akarnak elkapkodni a táncossal.

Először tapasztaljunk, gyógyuljunk, és akkor biztos, hogy újabb szintre emelkedik majd a kapcsolatunk is. Nagyon családcentrikus ember vagyok, úgyhogy nem zárkózom el semmitől, de egyelőre más a prioritás. Most még szeretnénk megélni, megtartani a harmonikus életünket. Nagyon boldog vagyok Máté mellett, és hihetetlenül jó azt érezni, hogy ha visszapörgethetném az időt, akkor sem csinálnék másképp semmit sem.

Az interjú alkalmával Tóth Gabi a Krausz Gáborral közös kislányáról, Hannarózáról is beszélt. Azt mondja, gyermeke a leginspirálóbb csajszi az életében, aki által rengeteget fejlődik.

Ő tanította meg nekem, hogy nem körülöttem forog a világ, és hogy van élet magunkon kívül is. Általa lettem önfeláldozó és sokkal nagyobb teherbírású ember. Nekem ő nagyon nagy tanítóm. Nagyon szeretem. Biztos lehetnék jobb anya is… Sokat dolgozom, de igyekszem mindent a legjobb tudásom szerint megadni neki. Most már sok esetben viszem magammal koncertekre, és azt látom, nagyon élvezi ezt az életet.

Az énekesnő egyébként karrierje kezdetétől a megosztó sztár szerepét húzta magára, de sosem szerette ezt a címkét. Azt mondja, ma sem érti, miért irritál sokakat.