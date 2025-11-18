Az inspiráló nőknek rendeztek gálát: így festett a vörös szőnyegen Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata

Sarka Kata és Rogán-Szendrei Cecília is meghívott vendégek voltak a Femcafé Inspiráló Nők Gáláján. A november 17-ei eseményt a Magyar Zene Házában tartották, a két üzletasszony egymás mellett is pózolt a vörös szőnyegen, derült ki a Budapest Eye videójából.

Októberben írtunk a két üzletasszonyról, miután a tulajdonukban lévő lévő Nakama & Partners Kft. 2024-ben is stabil évet zárt, bár az előző évhez képest a bevétele 13 millió forinttal csökkent (346 millió forint), és nyeresége is 77,8-ról 59,1 millió forintra esett vissza.