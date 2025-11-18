rogán-gaál cecíliasarka kata
Élet-Stílus

Az inspiráló nőknek rendeztek gálát: így festett a vörös szőnyegen Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata

Szajki Bálint / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 18. 07:46
Szajki Bálint / 24.hu

Sarka Kata és Rogán-Szendrei Cecília is meghívott vendégek voltak a Femcafé Inspiráló Nők Gáláján. A november 17-ei eseményt a Magyar Zene Házában tartották, a két üzletasszony egymás mellett is pózolt a vörös szőnyegen, derült ki a Budapest Eye videójából.

Októberben írtunk a két üzletasszonyról, miután a tulajdonukban lévő lévő Nakama & Partners Kft. 2024-ben is stabil évet zárt, bár az előző évhez képest a bevétele 13 millió forinttal csökkent (346 millió forint), és nyeresége is 77,8-ról 59,1 millió forintra esett vissza.

Kapcsolódó
Csökkent a bevétele és a nyeresége Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata cégének
Azért nem kell panaszkodniuk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ezeket az értékeket nem szabad túllépnie a vércukorszintünknek
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
Volt miniszterelnököt és világhírű közgazdászt nyilvánítottak terroristává Oroszországban
Szándékosan kisiklattak egy vonatot Szlovéniában
Itt az összes tiszás képviselőjelölt!
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik