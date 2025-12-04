Létrejött a gamer DPK is: Nacsa Olivér is benne van

Se szeri, se száma a különböző Digitális Polgári Köröknek, most épp gameres jött létre. Mint azt írják,

A Gamer Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók támogatására jött létre. Tudatos játékra, fair playre és közösségépítésre ösztönöz, együttműködve a Magyar E-Sport Szövetséggel. Célja egy fejlődő, értékeket követő, inspiráló és biztonságos hazai gamer közösség megteremtése.

Ennek egyik alapító tagja Nacsa Olivér humorista, akiről eddig nem igazán lehetett tudni, hogy bármifajta kötődése volt a videójátékokhoz.