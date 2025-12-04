dpknacsa olivér
Létrejött a gamer DPK is: Nacsa Olivér is benne van

Mohos Márton / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 04. 14:49
Mohos Márton / 24.hu

Se szeri, se száma a különböző Digitális Polgári Köröknek, most épp gameres jött létre. Mint azt írják,

A Gamer Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók támogatására jött létre. Tudatos játékra, fair playre és közösségépítésre ösztönöz, együttműködve a Magyar E-Sport Szövetséggel. Célja egy fejlődő, értékeket követő, inspiráló és biztonságos hazai gamer közösség megteremtése.

Ennek egyik alapító tagja Nacsa Olivér humorista, akiről eddig nem igazán lehetett tudni, hogy bármifajta kötődése volt a videójátékokhoz.

