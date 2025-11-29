Margit hercegnő 1930-ban született (a későbbi) VI. György király és Erzsébet, az anyakirályné második lányaként. Négy évvel volt fiatalabb nővérénél, II. Erzsébetnél, aki később királynő lett.

Margitról egy ideig azt pletykálták, siket és nem szólal meg, a szóbeszédek azonban elszálltak, amikor a négyéves hercegnő nagybátyja, György kenti herceg esküvőjén elbűvölte a nyilvánosságot.

A két nővér nem a palotában, hanem egy londoni házban, illetve a Windsor Park-beli Royal Lodge-ban nevelkedett. Bár jól kijöttek egymással, kevéssé hasonlítottak: míg Erzsébet apjához hasonlóan szégyenlős, formális és komoly volt, Margit anyja báját és spontaneitását örökölte. VI. György Erzsébetet a büszkeségeként, Margitot pedig az örömeként emlegette, a palota személyzete azonban nem volt ilyen elnéző.

Bár nevelőnője vidám szívű és jókedvű gyerekként jellemezte Margitot,

olyan is volt, aki legszívesebben felpofozta volna az elkényeztetett hercegnőt.

Az anyakirálynő azt szerette volna, hogy a lányai jól viselkedő fiatal hölgyekké cseperedjenek, azt nem tartotta fontosnak, hogy iskolába járva szélesebb körű oktatásban részesüljenek, vagy más diákokkal érintkezzenek. Amikor nagyanyjuk, Mária királyné levélben fejezte ki abbéli ragaszkodását, hogy a hercegnők jobb oktatást kapjanak, anyjuk azt válaszolta: neki és a testvéreinek is csak egy nevelőnőjük volt, és mind jól házasodtak.

Gondtalan gyerekből egyszerre a király lánya lett

1936-ban nagy változás köszöntött be a család életében. VIII. Eduárd egy kétszer is elvált amerikai hölgyet, Wallis Simpsont kívánta nőül venni, az anglikán egyház azonban abban az időben nem támogatta az újraházasodást, ha a frigyre lépést tervező pár egyikének korábbi házastársa még élt. A király ultimátumot kapott: vagy feladja a trónt Simpsonért, vagy tovább uralkodik, de nem veheti el a nőt. Eduárd a szerelmet választotta, így öccsére, VI. Györgyre szállt a trón, akinek örököse immár Erzsébet lett.

A család gondtalan élete megváltozott, részben azért, mert a Buckingham-palotába költöztek, másrészt pedig nagy feladatuk lett: Erzsébetet elkezdték felkészíteni arra, hogy egy napon királynő lesz belőle.

Amikor 1939-ben Anglia is belépett a második világháborúba, Winston Churchill – attól tartva, hogy a hercegnőket el akarják rabolni – Kanadába akarta küldeni a lányokat. Szüleik nem repestek az ötlettől, hogy szétválasszák a gyerekeket, így inkább a windsori kastélyba költöztették őket. Bár nem éheztek a vidéken töltött éveik alatt, az egyszerű emberekhez hasonlóan zöldségeken és más alapélelmiszereken éltek, csak ritkán jutottak olyan csemegékhez, mint a vaj vagy a cukor.

A királyi család legtöbb tagja ekkoriban aktívan kivette a részét a háborús feladatokból, a tizennyolc éves Erzsébet például csatlakozott a területi segédszolgálathoz. Margit azonban tizennégy évesen mentességet kapott, és szabadidejét zongorázással meg énekléssel tölthette. A két hercegnő 1947-ben, Erzsébet és férje, Fülöp herceg házasságkötése után vált először külön, de telefonon minden nap beszéltek.

Miután Erzsébetnek gyerekei születtek, Margit egyre lejjebb és lejjebb csúszott a trónöröklési rendben, a karcsú, ragyogó kék szemű hercegnő azonban nem kesergett emiatt. Tizenhét éves korában már több felelősséget kapott: hivatalos külföldi utakra járt a család szolgálatában, és számos jótékonysági szervezet pártfogójává, vezetőjévé vált. Christian Dior barátja, majd az egyik legfontosabb ügyfele lett, a képe számtalan divatmagazinban feltűnt.

A bulvár szorításában

A brit újságokat azonban inkább a magánélete érdekelte: volt, hogy megírták, Margit 10 másik lánnyal együtt kánkánozott a színpadon egy jelmezbálon, a vele mulatozó fiatal arisztokratákat pedig Margit-szettként kezdték el emlegetni. A sajtó éhezett a hercegnő szerelmi életével kapcsolatos sztorikra: