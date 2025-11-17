csillag születikvasvári vivienmolnár áron
Vasvári Vivien „a hazai televíziózás egyik legtaszítóbb pillanatának” nevezte a Csillag Születik egyik jelenetét

Rácz Tamás / RTL Klub
admin Csontos Kata
2025. 11. 17. 14:02
Rácz Tamás / RTL Klub

A vasárnapi Csillag Születik adásban szerepelt egy japán komikus, aki szellentőmutatványokkal lépett a zsűri elé, kevés sikerrel. A zsűriben helyet foglaló Molnár Áron felháborítónak találta a produkciót, és ezzel a véleményével a műsort a tévében követő Vasvári Vivien is egyetértett. Ő korlátozott ideig Instagram-történetében írt az esetről.

Tényleg itt tartunk? Tényleg ez az irány? Basszus! Amikor a gyerekeimmel nézzük a műsort és csak elszörnyedünk… Amikor emberek a színpadon fingadoznak egymásra, mintha ez lenne a szórakoztatás. Itt már tényleg azt éreztem, hogy ez a hazai televíziózás egyik legtaszítóbb, legméltatlanabb pillanata. Valami nagyon félrement, és nagyon rossz irányba tartunk

– fogalmazott a hatgyerekes édesanya.

Az, hogy Vasvári és Molnár valamiben egy véleményen vannak, különösen meglepő, ugyanis korábban nyilvánosan üzengettek egymásnak, miután az influenszer felszólalt Ukrajna EU-csatlakozása ellen. Ennek a színész saját Instagram-történetében hangot is adott:

Soha nem gondoltam volna, hogy Vasvári Vivivel egy japán, fingó ember fog minket összehozni, és lesz, amiben egyetértünk. Sajna Vivi letiltott, pedig megkérdeztem volna, hogy viszont mit szólt a világszínvonalú magyar produkciókhoz? (Amúgy, ha ennyire kikészít a műsor, Vivi, miért nézed a gyermekeiddel?)

Személyesen először néhány hete találkoztak.



