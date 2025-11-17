Vasvári Vivien Molnár Áronnak üzent: „Csak a formádat hoztad: alázni tudsz embereket, de hozzátenni semmit”

Hétfő délután megírtuk, hogy Vasvári Vivien és Molnár Áron meglepő módon egyetértettek valamiben, mégpedig abban, hogy a Csillag Születikben szereplő japán komikus szellentőmutatványos produkciója felháborító volt. Vasvári úgy fogalmazott, „tényleg azt éreztem, hogy ez a hazai televíziózás egyik legtaszítóbb, legméltatlanabb pillanata”.

„Soha nem gondoltam volna, hogy Vasvári Vivivel egy japán, fingó ember fog minket összehozni, és lesz, amiben egyetértünk. Sajna Vivi letiltott, pedig megkérdeztem volna, hogy viszont mit szólt a világszínvonalú magyar produkciókhoz? (Amúgy, ha ennyire kikészít a műsor, Vivi, miért nézed a gyermekeiddel?)” – reagált az influenszer megszólalására Molnár.

Vasvári később korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében válaszolt a színésznek.

Kedves Áron! A kettőnk »múltja« miatt szándékosan nem a műsor első részében tanúsított, rendkívül megalázó stílusodat és viselkedésedet akartam kiemelni. Ahogyan szerencsétlen emberekkel, a határon túlmenően megalázóan viselkedtél, az már-már szánalmas volt

– kezdte Vasvári, majd megjegyezte, hogy az „értelmiséghez tartozó” Geszti Péter arcán is látni lehetett a szekunder szégyenérzetet a zsűritársa miatt.

Mint írta, a „világszínvonalú műsorokról” ugyanaz a véleménye, mint ami eddig volt: fantasztikusnak találta őket, de mivel rendszeresen jár cirkuszba és színházba, ilyeneket sűrűn lát. Hozzátette, azért nézte a tehetségkutatót a gyerekeivel, mert abban bízott, hogy nagyrészt világszínvonalú produkciókat fog látni.

Képzeld, annyira bíztam, hogy még annak ellenére is leültem a férjemmel és a családommal megnézni, hogy te vagy a zsűri egyik tagja. Szerettem volna kellemesen csalódni benned is. Ehelyett csak a formádat hoztad: alázni tudsz embereket, de hozzátenni semmit. És hogy egy ilyen műsor 75%-a csak trash, és csak arról szól, hogyan nevessünk ki és alázzuk meg a másikat?! Tudod, amikor politikusokat vagy közszsereplőket aláztál, azt gondoltam, az a munkád. De tegnap bebizonyítottad, hogy az egyszerű emberekkel is így bánsz. Borzasztó…

Azzal folytatta, hogy ő 35 évesen fel tud mutatni egy nagy családot, akikre büszke lehet, és azt javasolta Molnárnak, hogy 37 évesen inkább forduljon magába, és miután a házassága felbontását másfél évvel később, „röhejes módon” jelentette be, találja meg önmagát.

És találj magad mellé valakit, akivel családot alapítasz, és aki az ilyen helyzetekben, mint a tegnapi műsor, rád szól, hogy »ez így sok lesz, ez így kontraproduktív«.

Mondandóját azzal zárta, hogy jelezte Molnár Áronnak: feloldotta a letiltását, és reméli, újra a rajongói között tudhatja őt.

A két celeb nyilvánosság előtt zajló csörtéje azután kezdődött el, hogy nyár elején Vasvári Vivien felszólalt Ukrajna EU-csatlakozása ellen, amire Molnár videóban reagált, megkérdőjelezve az influenszer politikai álláspontját. Az üzengetés itt nem ért véget, abba Vasvári férje, Bodnár Zsigmond is beszállt, és perrel fenyegette meg az aktivizmusa miatt is híres színészt.

Molnár Áron később „bocsánatkérő” videót posztolt Bodnár Zsigmondnak címezve, aki nyílt levélben válaszolt neki – és egyébként elfogadta a bocsánatkérést.

Vasvári és Molnár októberben találkoztak először személyesen, ráadásul kamerák előtt.