„Undorító, felháborító” – Molnár Áron kiakadt a Csillag Születik szellentőmutatványokkal induló versenyzőjére

A Csillag Születik második élő adásában egy Ichikawa nevű japán versenyző is bemutatkozott a nézőknek, mint komikus. Bár Molnár Áron azt mondta neki, nagyon jó energiákkal jött be a stúdióba, a színész hamar kiborult a Tokióból érkező versenyző produkciójától.

A férfi először kacsahangot utánzott a szellentésével, aminek láttán és hallatán Molnár szinte rögtön benyomta a piros gombot, ByeAlex-szel egyetemben.

Ez annyira ótvar. Ez… botrány. Undorító, felháborító. Ki a tökömet érdekel egy fingó ember? Hát ilyen undorító dolgot! Olyan tehetséges magyar embereket nézünk, ehhez képest egy ember itt fingik a színpadon

– mondta a színész, aki el is fordult a színpadtól.

Mindeközben a versenyző ismét a hátára fordult, és a szellentésével elfújt egy tortát, amit Puskás-Dallos Petinek kellett ehhez tartania. Az utolsó mutatványhoz Istenes Bencének kellett hozzá felmennie a színpadra, aki kapott a fejére egy bukósisakot, rajta egy lufival.

A finálé előtt Molnár Áron a mellette ülő Köllő Babettnek és Geszti Péternek is feltette a kérdést, mit hagynak, míg végül Geszti is lenyomta a piros gombot, Köllő azonban nem. Ezen a ponton ByeAlex is noszogatni kezdte a színésznőt, hogy nyomja meg a gombot, ezzel megszakítva a produkciót.

Babett, ez ránk nézve szégyen

– jegyezte meg Molnár Áron, mire Köllő Babett azt felelte, rá nézve nem az.

– Az, hogy nézel egy fingó embert a színpadon. Az, hogy ennek teret adsz, nem nyomod be a piros gombot? Ez szégyen szerintem.

– Jó, jól van!

– hangzott a szóváltás, amit követően a versenyző valóban kilőtte az Istenes sisakjára tűzött lufit.

Bár a közönség tapsolt, ByeAlex azt mondta nekik, ne tegyék, mert a produkció borzasztó volt. Véleményét később a versenyzőnek is elmondta. Úgy fogalmazott, a produkciója ritka ízléstelen, „gusztustalan, rettenetesen nagy rakás szar” volt.

Molnár Áron sem kímélte őt:

Nézd, nem csak a magyar kultúrára hozol szégyent, hogy te azt gondolod, ez nálunk nívó, mert ez nálunk nem nívó. A másik pedig az, hogy a saját kultúrádra és a saját népedre is szégyent hozol ezzel. Minden szempontból. Szégyen. (…) Menjél ki, tapsot sem érdemelsz, menjél ki! Szánalom, gusztustalan, undorító, felháborító!

A színész a versenyző távozása után kissé a zsűritársaival is összekülönbözött, sérelmezte ugyanis, hogy nem mindenki nyomta be az előadást megszakító piros gombot.

– Idejött, elkezdett egy produkciót, én pedig végignéztem. Most vitatkozhatsz velem, de nem én csináltam ezt a produkciót.

– De végigengedted!

– Idejött, megcsinálta. Engedtessék már meg nekem, hogy végigengedjem, ha én úgy akarom!

– vitatkoztak össze Köllő Babett-tel, aki döntését azzal indokolta, hogy nem látott még ilyet.

Molnár érdeklődésére Geszti úgy felelt, azt gondolja, a Csillag Születik helyenként művészet, helyenként pedig cirkusz, az említett produkció pedig utóbbiba tartozott, és bár lehet, hogy nem érdemelt öt másodpercet sem, kicsit ő is kíváncsi volt.