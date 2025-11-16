miss universeizraelpalesztinaszépségverseny
Szórakozás

Miss Universe: halálos fenyegetéseket kapott az izraeli versenyző

Anusak Laowilas / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 11. 16. 11:00
Anusak Laowilas / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Halálos fenyegetéseket kapott Miss Israel, miután állítólag megvető pillantást vetett a színpadon Miss Palestine-ra a Miss Universe egyik ceremóniáján – írja a New York Post. Az idei szépségverseny nem mentes a kellemetlen eseményektől, az egyik szervező például lehülyézte Miss Mexicót, Miss Hungary, Dezsényi Kincső pedig rosszul lett.

A közösségi oldalakon nemrég olyan videó kezdett terjedni, amelyen a 27 éves Melanie Shiraz látszólag ellenségesen néz a közelében álló, szintén 27 éves Nadeen Ayoubra. „Nemcsak halálos fenyegetéseket kapok, hanem szexuális zaklatással is fenyegetnek” – mondta Shiraz a New York postnak, hozzátéve, korábban is tapasztalt antiszemitizmust, de nem gondolta volna, hogy ennyire rossz lesz a helyzet.

A szépségkirálynő az elmúlt napokban több dühödt üzenetet is kapott a közösségi médiában, az egyik zaklatója azt írt, Hitlernek be kellett volna fejeznie a munkáját. „Olyan mértékű és mélységű gyűlöletet tapasztalok, amilyet senki más nem tapasztalhat meg” – mondta a nő.

A nem hivatalos videó a Dubajban élő, kanadai állampolgár Ayoub közösségi oldalán jelent meg, Shiraz szerint ugyanakkor a videó szándékosan megtévesztően volt megszerkesztve.

Magát a versenyt november 21-én rendezik meg Thaiföldön,

Miss Israel szerint addig fokozott biztonsági intézkedésekre van szüksége.

A hivatalos videón jól látható, hogy Shiraz valójában Ayoub mögött állt a színpadon, és nem is rá tekintett. A Miss Palestine oldalán megjelent felvételt rengetegen megosztották, még Bella Hadid is továbbposztolta.


Shiraz mellett utóbb többen kiálltak, Eylon Levy, Benjamin Netanyahu volt szóvivője arról beszélt, hogy a videó manipulált, és azért hozták létre, hogy Izrael ellen hangoljanak. A szépségkirálynő szerint zsidóként ez ma a valóság a földön.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
X-Faktor: hárman búcsúztak a versenytől, köztük Patai Anna is
Hollywoodi sztárokat fogadott a Vatikánban XIV. Leó pápa
„Kertészeti forradalom zajlik Magyarországon”
Mindenkinek magának kell kikászálódnia a kalamajkából, amibe a gyűrűhúzás után keveredett – vallja a párkapcsolati tanácsokat osztogató hipokrita lelkész
„Hogyha ennyitől félnek az emberek, akkor már elbukott az ország”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik