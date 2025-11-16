Miss Universe: halálos fenyegetéseket kapott az izraeli versenyző

Halálos fenyegetéseket kapott Miss Israel, miután állítólag megvető pillantást vetett a színpadon Miss Palestine-ra a Miss Universe egyik ceremóniáján – írja a New York Post. Az idei szépségverseny nem mentes a kellemetlen eseményektől, az egyik szervező például lehülyézte Miss Mexicót, Miss Hungary, Dezsényi Kincső pedig rosszul lett.

A közösségi oldalakon nemrég olyan videó kezdett terjedni, amelyen a 27 éves Melanie Shiraz látszólag ellenségesen néz a közelében álló, szintén 27 éves Nadeen Ayoubra. „Nemcsak halálos fenyegetéseket kapok, hanem szexuális zaklatással is fenyegetnek” – mondta Shiraz a New York postnak, hozzátéve, korábban is tapasztalt antiszemitizmust, de nem gondolta volna, hogy ennyire rossz lesz a helyzet.

A szépségkirálynő az elmúlt napokban több dühödt üzenetet is kapott a közösségi médiában, az egyik zaklatója azt írt, Hitlernek be kellett volna fejeznie a munkáját. „Olyan mértékű és mélységű gyűlöletet tapasztalok, amilyet senki más nem tapasztalhat meg” – mondta a nő.

A nem hivatalos videó a Dubajban élő, kanadai állampolgár Ayoub közösségi oldalán jelent meg, Shiraz szerint ugyanakkor a videó szándékosan megtévesztően volt megszerkesztve.

Magát a versenyt november 21-én rendezik meg Thaiföldön,

Miss Israel szerint addig fokozott biztonsági intézkedésekre van szüksége.

A hivatalos videón jól látható, hogy Shiraz valójában Ayoub mögött állt a színpadon, és nem is rá tekintett. A Miss Palestine oldalán megjelent felvételt rengetegen megosztották, még Bella Hadid is továbbposztolta.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Melanie Shiraz Asor / מלאני שירז עשור (@melanieshiraz) által megosztott bejegyzés



Shiraz mellett utóbb többen kiálltak, Eylon Levy, Benjamin Netanyahu volt szóvivője arról beszélt, hogy a videó manipulált, és azért hozták létre, hogy Izrael ellen hangoljanak. A szépségkirálynő szerint zsidóként ez ma a valóság a földön.