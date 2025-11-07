donald trumporbán viktorfehér házwashington
Ezt ebédelte Orbán Viktor Donald Trumpnál

Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
24.hu
2025. 11. 07. 21:03
Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Három fogás, őszi ízek.

Mint talán az közismert jelenleg Donald Trump amerikai elnöknél vendégeskedik Orbán Viktor magyar miniszterelnök és küldöttsége. Találkozójuk egy sajtótájékoztatóval kezdődött, amely egy munkaebéddel folytatódik, ami nem lehet két óránál hosszabb, mivel Trump nyilvános programja szerint utána telefonos sajtótájékoztatója lesz, majd Floridába repül.

Az AFP szemfüles fotósa is lefényképezte a menüt, amin az alábbiak olvashatók:

  • az előétel egy őszi kerti saláta gránátalmamagokkal, uborkával, reszelt retekkel, mentás-citromos vinaigrettel;
  • a főétel kakukkfűvel sült csirke édesburgonya-pürével, kelbimbóval és bébi kelkáposzta levelekkel;
  • a desszert pedig sütőtöktorta vaníliafagylalttal, tökmagos karamellaropogóssal és gyömbéres kekszmorzsával.
ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

