Ezt ebédelte Orbán Viktor Donald Trumpnál

Mint talán az közismert jelenleg Donald Trump amerikai elnöknél vendégeskedik Orbán Viktor magyar miniszterelnök és küldöttsége. Találkozójuk egy sajtótájékoztatóval kezdődött, amely egy munkaebéddel folytatódik, ami nem lehet két óránál hosszabb, mivel Trump nyilvános programja szerint utána telefonos sajtótájékoztatója lesz, majd Floridába repül.

Az AFP szemfüles fotósa is lefényképezte a menüt, amin az alábbiak olvashatók: