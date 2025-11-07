Ellopott egy buszt, mert amelyikkel utazni akart, tele volt

Most lett vége annak a pernek, ami még egy 2023. július 10-i buszlopási eset után indult. A 24 éves férfi Derek Dunne a letterkenny-i buszpályaudvarról tulajdonította el a Bus Éireann társaság járművét, majd 237 kilométerrel arrébb, Dublinban rakta le. A sértetlen buszban hagyta a kulcsot, majd elsétált – írta a Donegal Daily.

A busz ellopását csak pár órával később vették észre, a férfit két nappal később tartóztatták le.

A térfigyelő kamerákon jól látható volt, hogy Dunne éjjel 10:35-kor érkezik meg a pályaudvarra, majd úgy másfél órával később elkezd felszállni a parkoló buszokra, hogy végül megállapodjon az egyiknél. Úgy 45 percen át ült a vezetőülésben, mikor 00:40-kor felkapcsolta a lámpákat és elhajtott a busszal.

A letartóztatása után Dunne azzal magyarázta tettét, hogy egy későbbi busszal szándékozott hazamenni Dublinba, de mikor megtudta, hogy az tele van, döntött úgy, hogy a saját kezébe veszi az irányítást és a kormányt.

A férfi beismerte tettét, azt mondja, meggondolatlan volt, most már belátja. Alapvetően büntetlen előéletű lenne, de éppen előzetesben van egy másik bűncselekmény miatt, amiben szintén bűnösnek vallotta magát.

Dunne a szállítmányozási iparban és nehézáru-szállításban dolgozott, régóta rajong a teherautókért, de nincs jogosítványa nehézgépjárművekre.

Elvileg két év börtönbüntetést is kaphatott volna a tettéért, de a bíró, mivel úgy látta, Dunne tényleg csak haza akart menni, együttműködött a hatóságokkal az elejétől fogva, és elismerte tettét, úgy döntött, csak 18 hónapot kap, azt is felfüggesztve, pártfogó felügyelet mellett.