10 kihagyhatatlan felfedeznivaló Gozo szigetén

2025. 11. 04. 10:05
A Máltai szigetcsoportot alkotó szigetek között Gozo a második legnagyobb - mindössze 67km2 nagyságú - sziget. Aprócska mérete ne tévesszen meg senkit, tele van jobbnál jobb kirándulási lehetőségekkel, temérdek gasztronómiai élménnyel és felfedezni valóval. Gozo is nagyon fotogén, így a fényképezőgép mindig legyen kéznél! Máltára a Wizz Air vagy a Ryanair közvetlen járataival juthatunk el Budapestről, innen pedig csak át kell kompozni a kisebbik szigetre.

1. Fedezze fel Victoriát és a fellegvárat!

Victoria a sziget földrajzi középpontja, ide vezet minden út. Ez Gozo kulturális és gazdasági központja. Egykor Rabat néven ismerték, de Viktória királynő aranyjubileuma tiszteletére átnevezték. Kellemes sétát lehet tenni Victoria kis utcácskáiban, ahol számos étterem, üzlet, egy operaház, több művészeti galéria és egyedülálló szálláshely is megtalálható. Victoria legfőbb látnivalója a magasan a város fölé emelkedő pompás fellegvár, a Citadella. Az erődöt a teljes sziget védelmére, a betolakodók elleni védelem céljából építették. Mindenképp érdemes végigsétálni a városfalon, ahonnan bámulatos kilátás nyílik a környező tájra.

Citadella (visitmalta.com)

2. Búvárkodjon a Dwejra-öbölben!

Gozo nyugati oldalán található Dwerjra-öböl az egyik legszebb hely a szigeten. Az öblöt körülölelő mészkősziklák festői hátteret nyújtanak a fotózáshoz. 2017 márciusáig itt állt a világhírű Azúr ablak, de az erős viharok és az elkerülhetetlen természetes pusztulás miatt ez az egykor híres látványosság összeomlott. Az egykori sziklaablak környéke mára Gozo szigetének egyik legújabb és legkedveltebb merülőhelye lett, a közvetlen szomszédságában található Kék lyukkal együtt.

3. Szívja magába a napfényt a Ramla-öbölben!

A Ramla-öböl Gozo egyetlen nagyobb homokos strandja, mely különleges vörös színű homokjáról ismert. A Ramla-öböl körüli terület beépítetlen, így a hely kellemes és viszonylag háborítatlan. A strandon vannak nyilvános mosdók, egy fagylaltos kocsi és egy kis büfé-kávézó is.

Ramla Bay (visitmalta.com)

4. Élvezze a kilátást a Tal-Mixta-barlangból!

Ki nincs oda egy szép kilátóhelyért, különösen, ha az egy barlang belsejéből nyújt lélegzetelállító látványt? A Tal-Mixta-barlang rövid sétával közelíthető meg a közútról, vagy ha ahhoz érez kedvet, felmászhat ide a Ramla-öböl partjáról. Egy szép tiszta napon érdemes piknikhez csomagolni, és eltölteni itt egy kellemes délutánt.

Tal-Mixta (Vas Gergely / GIP)

5. Romantikázzon Mġarr ix-Xininél!

A gyönyörű, félreeső öböl többeket is megihletett már. Angelina Joly és Brad Pitt itt forgatta a “Tengernél” című közös filmjüket. A strand apró és kavicsos, tehát nem árt kényelmes cipőt húzni. Ez a fürdőhely még ősszel is népszerű a búvárok körében is. És ha megéhezik? Talál itt egy tengeri éttermet, ahol kellemes ebédre számíthat.

Mggar ix-Xini (visitmalta.com)

6. Látott már igazi sólepárlót!

Van egy nagyon különleges hely mindössze két kilométerre Marsalforntól, a sólepárló: sakktáblaszerűen a sziklába vágott sólepárló medencék végeérhetetlen sora. Három kilométer hosszan nyúlik el a part mentén, és az itt előállított sót évezredek óta, és még manapság is nap mint nap használják a máltai konyhákban.

Salt Pans (visitmalta.com)

7. Tegyen egy spirituális utazást a csodatévő Ta’Pinuhoz

A dombok és olajfák között magasodó Ta’ Pinu-bazilika a csend és a hit szentélye. A hely, amelyet zarándokok és utazók egyaránt „belső utazásuk állomásaként” emlegetnek, különleges békét és lelki megújulást kínál minden látogatónak

Ta' Pinu (Vas Gergely / GIP)

8. Csodálja meg a Ġgantija-templomokat!

Tudta, hogy a Ġgantija-templomok a világ legrégebbi szabadon álló ember alkotta építményei? Régebbiek a gizai piramisoknál és Stonehenge-nél is. Ma Gozo legjelentősebb látnivalói közé tartoznak. az i.e. 3600 körül épült újkőkorszaki templomok. A Ġgantija név a máltai nyelv „óriás” jelentésű „ġgant” szavából származik, mivel a gozóiak úgy hitték, hogy a templomokat óriások építették.

Ggantija (visitmalta.com)

9. Pattanjon két kerékre és fedezze fel a Gozo vadregényes északi partját!

A Gozo északi partvidékén vezető kerékpártúra (Gharb-tól Marsalfornig) igazi mediterrán kaland: sziklás ösvények, tengerillat és lélegzetelállító panorámák kísérik az utat. Az úttalan útakon haladva a természet közelsége és a szabadság érzése minden pedálfordulatban ott van – ez Gozo nyers, vad szépsége a maga teljességében.

bike (visitmalta.com

10. Pihenje ki a nap fáradalmait a Xlendi-öbölnél!

A Xlendi-öböl nyüzsgő partja, közismert búvárparadicsom és méltán népszerű kiváló éttermeiről is. Strandja ugyan nem homokos nyáron mégis jót lehet úszni. Sétáljon egyet a sziklaszirt feletti kis barlanghoz, üljön be a számos kiváló étterem egyikébe és élvezze a meditárrán konyha, tengergyümölcseiben és halakban gazdag kínálatát.

Xlendi

