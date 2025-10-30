Meglepő kollaboráció: közös dallal rukkolt elő Kovácsovics Fruzsina és Kapu Tibor

Közös dalt adott ki Kovácsovics Fruzsina és Kapu Tibor, írja az MTVA. A dalpremier a Petőfi TV adásában volt.

Már azelőtt megismerkedtünk egymással, hogy megtörtént volna az űrutazás. Elküldtem neki az Űrhajós leszek című 2013-as dalomat, abban reménykedve, hogy meghallgatja

– mondta Kovácsovics a közös munkáról. A dalt egy óvodás kislány ihlette, aki űrhajós akart lenni, hogy meglátogassa mennyországban lévő nagyapját.

Kapu azt mondja,

Az űrutazás alkalmából a lejátszási listámra olyan dalokat válogattam, amelyeket a világűrben is szívesen hallgattam volna. Az egyik általam választott szerzemény éppen Kovácsovics Fruzsi Űrhajós leszek című dala volt. Eleinte mégsem mertem meghallgatni, mert a szöveg mélysége, emberi üzenete túlságosan megérintett.

Miután visszatért az űrből, írt Kovácsovicsnak, hogy valamilyen formában dolgozhatnának együtt, így elkészült a dal új verziója, vonós kísérettel.

Itt lehet megtekinteni a 31. perc környékétől.