Eljegyezte párját Damiano David, a Måneskin frontembere

2025. 10. 30. 11:09
A menyasszony a korábbi Disney-sztár Dove Cameron.

A 2021-es Euróvíziós Dalfesztivál-győztes Måneskin énekese, Damiano David megkérte párja, Dove Cameron kezét, értesült a TMZ. Az eljegyzésről szóló hírek akkor kaptak szárnyra, amikor Cameront gyémántgyűrűvel az ujján fotózták le.

A menyasszony egyébként szintén énekel, de színésznőként is ismert, egyik leghíresebb szerepe a Disney csatorna Liv és Maddie című sorozatában volt. Az olasz énekessel két éve alkotnak egy párt, nemrég volt az évfordulójuk, amiről Cameron az Instagramján is megemlékezett.

Életem legjobb két éve. Hetente legalább egyszer elsírom magam, olyan gyönyörű lett az életem veled. Úgy szeretlek, ami szavakkal kifejezhetetlen, de soha nem adom fel. Buon anniversario amore mio

– írta akkori posztjában a színésznő.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

DOVE (@dovecameron) által megosztott bejegyzés

