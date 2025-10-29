dudás miki
Szórakozás

Garázdasággal gyanúsítják Dudás Mikit: elmondta, miért szúrta ki szomszédja kerekét

RTL
admin Csontos Kata
2025. 10. 29. 19:17
RTL

Garázdasággal gyanúsította meg a rendőrség Dudás Mikit, a volt világbajnok kajakos elmondta, mi vezetett odáig, hogy megrongálta ismerőse autóját.

Igen, kiszúrtam a szomszédom autójának kerekét, és most megint én vagyok a botrányos sportoló! De a miértek senkit sem érdekelnek?

kezdte a story.hu érdeklődésére Dudás, majd elmesélte, mi történt.

Az volt, hogy kedd reggel elindultunk a kis dagadt tacsimmal, Babával sétálni. A földszinten kinyílt a liftajtó, ami előtt ott állt egy nagydarab rapper gyerek. Láttam már párszor itt, és mit ne mondjak, nem egy bizalomgerjesztő alak. Nem igazán volt beszámítható állapotban, a kutyám pedig ezt egyből megérezte. Védte magát, és engem is, és ráment a bokájára. Időm se volt semmire, mert a csávó abban a pillanatban egy akkorát rúgott a kis tacskómba, hogy csóri állat métereket repült, és nekivágódott a falnak. Na most, akinek van kis kedvence, de akinek nincs, az is sejtheti, mi játszódott le bennem

– idézte fel a kajakos, akinek elmondása szerint óriási önkontrollra volt szüksége, hogy akkor és ott ne reagáljon durvábban a történtekre. Mint mondja, sétából hazaérve is ideges volt.

„Ez a kiskutya az életben nem bántott senkit. Az első közös kisgyerekünk Ivett-tel. Babát hat gyerek nyúzhatja, cibálhatja egyszerre, akkor sem csinál semmit. De nyilván ezen a csávón érezte, hogy valami nincs rendben, és kiszámíthatatlan, úgyhogy rögtön reagált. De ilyet belerúgni akkor sem lehet egy kis állatba!” – mondta, hozzátve:

Úgyhogy igen, fogtam egy konyhakést, lementem, és kiszúrtam az autója kerekét!

Dudás Mikit ezután a hatóság hamar felkereste a lakásán, és előállították. „Bekopogtak hozzám a rendőrök, és elmondták, hogy valaki videóra vette, ahogy kiszúrom a kocsi kerekét. Én elmondtam nekik őszintén, hogy mi történt. Mire azt mondták, megértenek, de ezt akkor sem így kellett volna megoldanom. Bevittek, és kihallgattak. Ennyi a történet, ez a teljes igazság.”

