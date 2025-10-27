Anthony Hopkins megpróbálta újra felvenni a kapcsolatot lányával: „Megkértük, hogy jöjjön el hozzánk. Egy szót sem válaszolt”

Új memoárt jegyez Sir Anthony Hopkins, aki ennek kapcsán interjút adott a New York Timesnak. Ebben beszélt egyetlen lányáról, Abigailről, akivel évekkel korábban megszakadt a kapcsolata. Most elárulta, jelenlegi, második feleségével megpróbálták újra rendezni a viszonyt a lánnyal, ám ő hallani sem akart erről.

A feleségem, Stella, meghívta Abigailt, hogy látogasson el hozzánk. Egy szót sem válaszolt. Szóval úgy vagyok ezzel, oké, rendben. Minden jót kívánok neki, de nem fogok ezen idegeskedni. Ha az életedet a haragra akarod pazarolni, csak tessék!

Hopkins lánya a színész első feleségétől, Petronella Barkertől született, a sztár 1972-ben vált el a nőtől. A lányával a kilencvenes években vette fel újra jelentősebben a kapcsolatot, a gyerek akkor szerepelt is a színész filmjeiben. De a jó viszony nem volt hosszú életű, azóta nem igazán tartják a kapcsolatot.

Tökéletlenek vagyunk. Nem vagyunk szentek. Bűnösök és szentek egyszerre. Az élet néha fájdalmas, néha megsérülnek emberek, néha mi is. De ezeken túl kell lépjünk. Ha pedig nem sikerül, akkor sok szerencsét.

Hozzátette, nem érdekli, lánya elolvassa-e új könyvét.

Abigail Hopkins elsősorban zenészként dolgozik, 2020-ban 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, 2024-ben írt és rendezett egy rövid dokumentumfilmet Under This Sky címmel a rákkal kapcsolatos útjáról, írja az Entertainment Weekly.