Tóth Gabi a Békemeneten: Nem értek a politikához, nem is szeretnék politizálni

Kontroll / Youtube
2025. 10. 23. 12:05
2025. 10. 23. 12:05
Kontroll / Youtube

Mindenki tájékozódjon mindenkét oldalról. Nem lehet azt, hogy csak bal- vagy jobboldalt nézek meg, hanem van valahol a kettő között egy objektív igazság

– nyilatkozta a Tóth Gabi a Békemenetre gyülekezve a Kontroll élő közvetítésében.

A fideszes rendezvényeken fel-felbukkanó énekesnő reméli, október 23-án mindenkiben lesz annyi tartás, hogy a forradalom hőseire emlékezik, így abban is bízik, hogy nem lesz a nap folyamán semmilyen atrocitás a térben és időben egymáshoz nagyon közel vonuló fideszesek és tiszások között.

A Kontroll riportere felidézte, hogy az ötvenhatos hősök Magyarország függetlenségéért adták az életüket a szovjetekkel szemben – ahogy most a szomszédban az ukránok is a szabadságukért harcolnak a rájuk rontó Oroszország ellen. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tavaly azt nyilatkozta, hogy éppen ötvenhatból tanulva mi nem álltunk volna ellen az orosz támadásnak. A feszülő ellentmondással kapcsolatban Tóth Gabi azt mondta, ő nem politikus, hanem énekesnő, egy művész lelkülető ember. Amit ő lát, hogy az ukrajnai háborúban mindkét oldalon értelmetlenül hal meg nagyon sok ember, és ennek véget kellene vetni.

Ez azt gondolom, hogy nem lehet politikai kérdés. Ez emberi élet kérdése számomra, úgyhogy én egy kicsit másabbul látom ezeket a dolgokat. Én egy hétköznapi ember vagyok ahhoz képest, hogy mondjuk belelássak annyira a politikába, nem is értek hozzá, nem is szeretnék politizálni. Vannak érzések, amik felé megyek, amit hiszek, amit láttam a családomtól, amit megtapasztaltam a saját bőrömön

– mondta az énekesnő, azzal folytatva, hogy ezekből a benyomásokból alakított ki egy elköteleződést, amivel menni tud.

Ha valakinek ez tetszik, tetszik, ha nem, akkor mindenkinek szíve joga a másik gyűlésen lenni. Mindenki vigyázzon magára, az a lényeg

– tette hozzá, utalva valószínűleg a délutáni Nemzeti Menetre, amit a Tisza Párt szervez.

Élő közvetítésünk a napi eseményeiről itt olvasható.

A Békemenet a Kossuth térhez ért, egy tiltakozót kiemeltek a tömegből
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet, Magyar Péter pedig a Hősök terén. Kövesse élőben a nap eseményeit élő hírfolyamunkban.

