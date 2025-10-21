Thuróczy Szabolcs testvére egy filmes kérdésen bukott el a Legyen Ön is Milliomos!-ban

Hétfőn új részekkel tért vissza a TV2-re a Legyen Ön is Milliomos!, az első játékos, aki helyet foglalt Palik Lászlóval szemben Thuróczy Zoltán volt.

„Nyíregyházán születtem, édesapám ügyvéd, aki még ma is dolgozik 85 évesen – erre, azt hiszem, nagyon büszkék lehetünk. Édesanyám pedagógus, már nyugdíjas. És van egy testvérem, aki színészettel keresi a kenyerét” – mondta el az ötödik kérdés után rövid bemutatkozásában a diplomataként dolgozó férfi, mire a műsorvezető visszakérdezett:

A híres Thuróczy az ön testvére?

A játékos megerősítette, hogy Thuróczy Szabolcs színész az öccse.

Thuróczy Zoltán végül a tízmilliós kérdésig jutott, ami az volt: Melyik városban forgatták a Mátrix című filmet?. Bár volt még segítsége, nem élt a lehetőséggel, és végül rossz választ adott, így véget ért számára a játék. Mivel a második garantált nyereményt jelentő kérdésen túljutott, kétmillió forinttal távozott a kvízműsorból. Mint elmondta, a nyereményt édesanyja 80. születésnapjának megünneplésére szeretné költeni.