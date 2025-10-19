Sokan nem tudják, mire való az olló nyele közti fém

Ha valaha látott már konyhai ollót, akkor tudja, hogy van egy furcsa cikcakkos rész a nyelek között, amelynek látszólag semmi célja nincs, azonban a gyártók nem véletlenül szánnak plusz időt és energiát arra, hogy ez megtalálható legyen rajtuk – írj a LadBible.

Sokan arra is rácsodálkoznak, amikor megtudják, mire való a reszelő negyedik oldala, de valószínűleg náluk nincsenek sokkal kevesebben azok, akiknek fogalma sincs, mire való az ollók nyele közötti fém rész. Az egyértelmű, hogy ezeket nem vágásra találták ki, viszont számos más funkciójuk lehet. Elsősorban fogóként lehet őket alkalmazni, például hasznos szolgálatot tehetnek diótörőként vagy valamilyen keményebb tárgy vagy étel megrepesztésekor. A fogakat üvegek és befőttesüvegek kinyitásához is használhatjuk: csak bele kell süllyeszteni őket a fedélbe, majd csavarni rajta néhányat. Egy Reddit-felhasználó megosztotta, hogy ő a főtt tojás tetejét töri így le, míg más ezzel szedi le a csontokról a húst.