ollófunkció
Szórakozás

Sokan nem tudják, mire való az olló nyele közti fém

24.hu
2025. 10. 19. 16:54
Többféleképpen is hasznunkra válhat egy olló.

Ha valaha látott már konyhai ollót, akkor tudja, hogy van egy furcsa cikcakkos rész a nyelek között, amelynek látszólag semmi célja nincs, azonban a gyártók nem véletlenül szánnak plusz időt és energiát arra, hogy ez megtalálható legyen rajtuk – írj a LadBible.

Sokan arra is rácsodálkoznak, amikor megtudják, mire való a reszelő negyedik oldala, de valószínűleg náluk nincsenek sokkal kevesebben azok, akiknek fogalma sincs, mire való az ollók nyele közötti fém rész. Az egyértelmű, hogy ezeket nem vágásra találták ki, viszont számos más funkciójuk lehet. Elsősorban fogóként lehet őket alkalmazni, például hasznos szolgálatot tehetnek diótörőként vagy valamilyen keményebb tárgy vagy étel megrepesztésekor. A fogakat üvegek és befőttesüvegek kinyitásához is használhatjuk: csak bele kell süllyeszteni őket a fedélbe, majd csavarni rajta néhányat. Egy Reddit-felhasználó megosztotta, hogy ő a főtt tojás tetejét töri így le, míg más ezzel szedi le a csontokról a húst.

Does anyone know what this part of the scissors are for?
byu/No-Bike42 inDoesAnyoneKnow

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Kényszerleszállást hajtott végre egy Air China járat, miután kigyulladt egy lítiumion-akkumulátor
Lassan két hete van szökésben a jászberényi tarajos sül: az állatkert a lakosság segítégét kéri
Kótai Mihály lánya is szerencsét próbált az X-Faktorban
Megasztár: Herceg Erika megmentette Curtis hazaküldött versenyzőjét
Szijjártó beleszólt a vezetékrobbantásról szóló vitába, pedig Berlin és Varsó nem élezné a konfliktust
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik