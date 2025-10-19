kim kardashianjelmez
Bőrszínű dementorként csapott le Kim Kardashian az Academy Museum gálán

Frazer Harrison / WireImage / Getty Images
24.hu
2025. 10. 19. 18:41
Frazer Harrison / WireImage / Getty Images
A sztár jelmezeinek tervezésénél úgy tűnik, az orr és a szem haszontalan szerveknek számítanak.

A Daily Mail feltételezése szerint Kim Kardashian korábban ünnepli a Halloweent, miután Hollywood egyik legnagyobb eseményén egy igen bizarr ruhában tette jelenését szombat este.

A 44 éves celeb egy bőrszínű maszkkal takarta el az arcát az idei Los Angeles-i Academy Museum gáláján. A maszk az egész fejét és haját eltakarta, miközben egy testhez simuló Maison Margiela ruhában és egy fűzős felsőrészben pózolt a fotósoknak. A ruhához denevérszerű szárnyak is tartoztak a szoknya szegélyéhez rögzített ujjak formájában. Kim Kardashiannek nem ez az első jelmeze, ami kifejezetten horrorisztikus hatást keltett:

  • az ikonikus dementorruháját talán már senkinek sem kell bemutatni, amelyben a 2021-es MET-gálán kísértett,
  • egy évvel később az otthonában öltözött egy BDSM-jelmezeket is megszégyenítő csillámlós szettbe,
  • a 2024-s MET-gála után pedig szó szerint megkínozta magát a sztár, hogy beleférjen a fűzőjébe.

