Bőrszínű dementorként csapott le Kim Kardashian az Academy Museum gálán

A Daily Mail feltételezése szerint Kim Kardashian korábban ünnepli a Halloweent, miután Hollywood egyik legnagyobb eseményén egy igen bizarr ruhában tette jelenését szombat este.

A 44 éves celeb egy bőrszínű maszkkal takarta el az arcát az idei Los Angeles-i Academy Museum gáláján. A maszk az egész fejét és haját eltakarta, miközben egy testhez simuló Maison Margiela ruhában és egy fűzős felsőrészben pózolt a fotósoknak. A ruhához denevérszerű szárnyak is tartoztak a szoknya szegélyéhez rögzített ujjak formájában. Kim Kardashiannek nem ez az első jelmeze, ami kifejezetten horrorisztikus hatást keltett: