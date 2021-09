Megszületett a Met-gála legviccesebb fotója Kim Kardashian dementorszettje miatt

Mintha még Kendall Jenner sem akarta volna felismerni.

A koronavírus miatt egy év kihagyással hétfő este zajlott a Met-gála, melyre mint minden alkalommal, most is egy bizonyos tematika szerint kellett felöltözni. Arról már ebben a cikkben írtunk, hogyan jött létre és mi a lényege a gálának, ahogy az idei évi gálával kapcsolatosan is megemlékeztünk a leghiányosabb öltözetű celebekről itt. Az esemény egyik legmegosztóbb résztvevője egyértelműen Kim Kardashian volt, aki valójában egy nagy feketeségnek, ha úgy tetszik, dementornak öltözött ebben a Balenciaga ruhában.

Természetesen rögtön mémesedni kezdtek a róla készült fotók, ahogyan ez is, amin húgával, Kendall Jennerrel szerepel. A képen pont olyan testtartást vesznek fel, mintha Jenner egyáltalán nem ismerné fel nővérét, aki gyakorlatilag a feje búbjáig feketébe burkolózott.

Lássunk egy másik fotót is, ami hasonlóképpen szinte könyörög azért, hogy mém készüljön belőle. Kardashian itt mintha egy árnyék lenne a tetőtől talpig kiglancolt, majdhogynem csak kristályokat viselő Jenner mellett. Az egyik twitterező azzal viccelődött, hogy képzeljük el Jennert, mint a 2021-es év elvárásai, mellette pedig Kardashian a delta variáns.



Ha ez még mindig nem lenne elég szórakoztató, akkor emlékezzünk meg arról az Instagram-posztról, amin látszik, hogyan készültek Kardashian sminkjére még az esemény előtt. Ennek így utólag belegondolva azon kívül, hogy elpazaroltak egy jó adagnyi sminket, az égvilágon semmi értelme nem volt.