Marsi Anikó elárulta, miért visel hetek óta fekete ruhát a Tényekben

2025. 10. 06. 20:12
Marsi Anikó hetek óta fekete ruhában köszönti a TV2-n a Tények nézőit. Mint kiderült, ennek komoly oka van: a híradós gyászol, elveszítette a nővérét. A Tények.hu érdeklődésére Marsi elárulta, hogy valóban családi tragédia árnyékolja be az elmúlt időszakát. Elmondása szerint tudatos döntés volt a részéről, hogy a munkájába temetkezve próbálja enyhíteni a fájdalmát, ami ezekben a napokban menedék is a számára.

A műsorvezető most elsősorban a szeretteire figyel, igyekszik támaszt nyújtani édesanyjának és elhunyt testvére lányának, akik számára a veszteség talán még fájdalmasabb. A család csendben, együtt próbálja feldolgozni a történteket.

Nővére betegségét vagy az utolsó hónapok nehézségeit Marsi nem szerette volna részletezni, úgy érzi, ezzel is tiszteletben tartja a testvére utolsó kívánságát.

