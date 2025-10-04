„A dal örök, a humor elkopik” – Delhusa Gjon megszólalt Galla és Laár kapcsán

A minap a 24.hu-n is hírt adtunk arról, hogy Galla Miklósnak már ételre, gyógyszerre és a rezsiszámlákra sincs pénze, ezért segítséget kért a követőitől. Laár András példáján – akinek nemrég három nap alatt tízmillió forintot gyűjtöttek össze – felbuzdulva választotta ezt az utat.

Erről írt szombat reggeli posztjában Delhus Gjon.

Sokat gondolkodtam, de végül leírom gondolataimat Laár Andrisra és Gallára utalva, hogy miért is kerülhettek ilyen helyzetbe. Majd azt is, hogy az énekesek, hova tovább a szerzők miért nem

– kezdte Facebook-bejegyzését az énekes.

Az első válasz: mert a dal örök, a humor pedig elkopik.

Úgy folytatta, a humor műfaj mindig is arról szólt, ki tud legjobban szórakoztatni. Szerinte leginkább az, aki maga is szórakozott, vicces figura. „Szóval ő és a többi művész nem arról híres, hogy racionális fejjel élik életüket szorgos, gyűjtögető hangyaként. A művész akkor sikeres, ha hóbortos, szeretnivaló, bolond figura.” Delhusa szerint a művészt nem szabad „civil mércével” mérni – és itt van a kutya elásva.

Ő nem csak a színpadon őrült és különleges, ő nem passzol bele a társadalmi gépezet fogaskerekeibe. Másra van beprogramozva. Végül ez a fránya pénz…

Példákat is említett: mint írta, Antal Imre a humortörténelem ikonikus alakja volt, egy intelligens, tanult, fergeteges művész, mégis mélyszegénységben halt meg. Kissé visszaugorva az időben megemlítette Bachot és Beethovent is, akik zsenik voltak, ám napról napra éltek.

A „sztárgázsikról” is szót ejtett még: