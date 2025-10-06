herceg erika
Szórakozás

Herceg Erika szerepet kapott egy horrorfilmben, de visszautasította a lehetőséget

Katona László / RTL
admin Grósz Petra
2025. 10. 06. 18:13
Katona László / RTL

Herceg Erika, a Megasztár mestere a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával kiderült, hogy lehetősége lett volna szerepelni egy horrorfilmben, ám ő nem élt a lehetőséggel. Egy követője arra volt kíváncsi, miért utasította vissza az énekesnő a felkérést.

Egy olyan karaktert kellett játszanom, aki sok megpróbáltatás után öngyilkos lesz. Annyira szörnyűnek találtam a forgatókönyvet, hogy nem tudtam volna eljátszani azt a karaktert. Valamint orosz nyelven, ami megtriplázta volna a nehézségét. Az én szerepem a buta szőke (vicc)! Ennyi

válaszolta a kérdésre a VIA Gra együttes egykori tagja.

Kapcsolódó
Herceg Erika: Engem a nagy tapasztalatom miatt ültettek a Megasztárba
Egy ukrán zenei lánycsapattal hódította meg korábban fél Európát.

