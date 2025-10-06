Lilu arról, hogy a Fidesz leszavazta a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot: „Tényleg ordítani tudnék”

Hétfő délelőtt lapunk is hírül adta, hogy a Fidesz indoklás nélkül leszavazta a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot.

A hírrel Molnár Áron és Lilu is találkoztak, csalódottságuknak mindketten a korlátozott ideig elérhető Instagram-történeteikben adtak hangot.

Milyen emberek ezek… Gyerekvédelem… tényleg ordítani tudnék

– fűzte hozzá a hírhez Lilu, míg Molnár Áron a saját platformján úgy fogalmazott: