Lilu arról, hogy a Fidesz leszavazta a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot: „Tényleg ordítani tudnék”

Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 10. 06. 17:07
Varga Jennifer / 24.hu

Hétfő délelőtt lapunk is hírül adta, hogy a Fidesz indoklás nélkül leszavazta a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot.

A hírrel Molnár Áron és Lilu is találkoztak, csalódottságuknak mindketten a korlátozott ideig elérhető Instagram-történeteikben adtak hangot.

Milyen emberek ezek… Gyerekvédelem… tényleg ordítani tudnék

fűzte hozzá a hírhez Lilu, míg Molnár Áron a saját platformján úgy fogalmazott:

Én mára kicsekkolok innen. Nem tudom, hogy ki az, aki ezek után képes a Fideszre szavazni.

Galla Miklós a számlájára érkező adományokról: Az adótartozásom jelentős részét ki tudtam fizetni belőle
Sztárban Sztár All Stars: galériában mutatjuk, hogy néztek ki az átváltoztatott celebek
Szandi 19 éves fia munkát kapott a TV2-nél
Korom Gábor Hajdú Péterről: Eldöntöttem, hogy egy ilyen gyenge gyilkossal nem fogok együtt dolgozni
Arató Gergely a parlamentben: Ezek szerint mégis van köze a Zsolti bácsi-ügynek a Szőlő utcai ügyhöz?
