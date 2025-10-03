ryanairlondonmilánórepülőgép
Egy utas elkezdte megenni az útlevelét, megszakított útját a Ryanair járata

2025. 10. 03. 18:48
A másik a vécén próbálta lehúzni a papírjait.

Furcsa jelenetnek lehettek tanúi egy Milánóból a londoni Stanstedbe tartó Ryanair-járat utasai. Beszámolók szerint felszállás után úgy 15-20 perccel, nem sokkal azt követően, hogy az övek becsatolását jelző fények kialudtak két férfi elég zavartan kezdett el viselkedni.

Egyikőjük az útleveléből kitépte a lapokat, és meg akarta enni, egy másik pedig megpróbálta lehúzni a vécén az úti okmányát – mondták szemtanúk a Daily Starnak.

Hirtelen megváltozott a hangulat. Senki sem tudta a fedélzeten, mi történik, ezek az emberek furcsán viselkedtek. Ez volt életem legfélelmetesebb 15 perce

– számolt be róla az egyik utas.

A vécéajtót csapkodva az egyik légiutas-kísérő azt ismételgette, hogy a férfi ne próbálja lehúzni az útlevelet a vécékagylón. A történtek miatt más utasok is elkezdtek pánikba esni.

A szemtanú szerint egy „nyers és lényegretörő” bejelentés volt később arról, mi is történik a gépen, és hogy emiatt megszakítják az utat Párizsban.

A két férfit a francia rendőrség letartóztatta. A repülőgép a tervezettnél két órával később érkezett meg Stanstedbe.

A lap forrása nagyon dicsérte a légiutas-kísérőket, hogy végig nyugodtak maradtak.

A Ryanair zseniális volt abban, ahogy kezelte a helyzetet. A repülés vége felé, amikor Stansted felé mentünk, italokat osztogattak

– mesélte. Az Aviationa2z.com azt írja, az utasok és a személyzet miatt kellett megszakítani az utat, mert kiszámíthatatlanná vált a helyzet a két utas miatt. Azt nem tudni, miért akarták megsemmisíteni a papírjaikat.

