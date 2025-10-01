Caramel, Aranyosi Péter, Hadházy Ákos – megvannak a felszólalók Puzsér Róbert tüntetéséhez

Október első vasárnapján Megbékélésmenet néven tart demonstrációt a Polgári Ellenállás civil szervezet. Puzsér Róbert kihirdette a felszólalókat, többek közt:

Aranyosi Péter, Czutor Zoltán, Füzi Viktor, Hadházy Ákos, Juhász Péter, Láng Balázs, Litkai Gergely, Lukácsi Katalin, Mehringer Marci, Molnár Ferenc Caramel, Puzsér Róbert, Radics Péter, Szabó Márton Csoki, Tóth Jakab, Törley Kata, Vilmányi Benett.

Ahogy Puzsér írja,

Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet, mert egymás világnézetének mínusz egyes szorzatából merítenek identitást. Ha ez a két gyűlöletközösség nem lesz képes meghaladni a hideg polgárháború szellemét, a megosztás politikája és a jövő felélésének harmincöt éves gyakorlata folyatatódni fog, és a kollektív ingerültség végleg elemészti Magyarországot. Amíg a magyarság nem köt végre békét önmagával, addig urai mindörökké alattvalói státuszban tartják, és nem a magyarok gyarapodnak majd, hanem az indulataikat korbácsoló és azokon élősködő, kétosztatú elit.