Lánykérés történt az X-Faktor színpadán

Az X-Faktor legutóbbi válogatóján Bende Zsolt Levente is szerencsét próbált: egy érzelmes Josh Groban dalt adott elő, amivel Majkát, Gáspár Lacit és Valkusz Milánt is sikerült meggyőznie, egyedül Tóth Andi mondott nemet neki. Három igennel a versenyző tovább jutott, ám mielőtt lesétált volna a színpadról, úgy fogalmazott, egy ötödik mentor véleményét is szeretné kikérni – a kulisszák mögött várakozó barátnőjéét.

Szívem, a te véleményed az övékkel ellentétben nem a zenével kapcsolatos lesz. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel már két éve boldogítasz lassan, annyi szép pillanaton átmentünk, annak ellenére, hogy ma kaptam három igent és egy nemet, te mondanál nekem egy életre szóló igent?

– ereszkedett térdre a versenyző, akinek kedvese meghatódottan mondott igent.

A jelenet a mentorokat is megindította, egyesével gratuláltak is az ifjú jegyespárnak.