x-faktor
Szórakozás

Lánykérés történt az X-Faktor színpadán

TV2
admin Grósz Petra
2025. 09. 28. 08:00
TV2

Az X-Faktor legutóbbi válogatóján Bende Zsolt Levente is szerencsét próbált: egy érzelmes Josh Groban dalt adott elő, amivel Majkát, Gáspár Lacit és Valkusz Milánt is sikerült meggyőznie, egyedül Tóth Andi mondott nemet neki. Három igennel a versenyző tovább jutott, ám mielőtt lesétált volna a színpadról, úgy fogalmazott, egy ötödik mentor véleményét is szeretné kikérni – a kulisszák mögött várakozó barátnőjéét.

Szívem, a te véleményed az övékkel ellentétben nem a zenével kapcsolatos lesz. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel már két éve boldogítasz lassan, annyi szép pillanaton átmentünk, annak ellenére, hogy ma kaptam három igent és egy nemet, te mondanál nekem egy életre szóló igent?

– ereszkedett térdre a versenyző, akinek kedvese meghatódottan mondott igent.

A jelenet a mentorokat is megindította, egyesével gratuláltak is az ifjú jegyespárnak.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Férjhez ment Selena Gomez
Maximum mennyit tartsunk a pénzünkből a bankszámlánkon?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik