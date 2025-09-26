15 évvel Kökény Attila után a fia is szerencsét próbál a Megasztárban

Kökény Attila a Megasztár 5. évadában szerepelt, és szép eredménnyel zárta a versenyt: a döntőig menetelt, ahol csak a végső győztes, Tolvai Renáta bizonyult nála jobbnak. A Megasztárt tehát nem nyerte meg, de 2010 legjobb férfi hangja lett.

A tehetségkutató jelenleg futó, nyolcadik évadában fia, Kökény Lali is színpadra lép, bemutatkozó produkciója most szombaton kerül majd adásba.

A Blikk azt írja, Kökény Lali nevezése meglepetés volt, még az apjának sem mondta el a válogatóig, hogy jelentkezett a műsorba.

Eltelt 15 év, Lali négy éves volt, most meg 19, elképesztő jó érzés volt elkísérni őt, vissza is jöttek emlékek, hogy hogy történt az oda vezető utam. Ha jól emlékszem rá, akkor engem az édesanyja és ő kísért el a selejtezőkre, most meg én támogattam őt. Ez egy nagyon fontos állomás az életében, nagyon izgult, de szerintem ez így volt egészséges. Jól megoldotta, de sokkal jobban is meg tudta volna oldani. Most állt először zsűri előtt, és van ott négy olyan ítész, akik ennek az országnak meghatározó arcai. Azt gondolom, ő még egy fiatal ember, akinek nagyon számít, hogy ki hogyan vélekedik róla. Bízom benne, hogy ennél sokkal jobb is lesz!

– mondta a lapnak Kökény Attila.

Az énekesnek három gyereke van, közülük csak a legfiatalabb Lali szeretné követni őt a zenei pályán. A fiú nyolcéves kora óta énekel és zongorázik, most végezte el a konzervatóriumot, és elindult a popzenei egyetemre is, de ott a Megasztár miatt csúsztat egy évet – árulta el a büszke édesapa.

Kökény Lali is nyilatkozott a Blikknek, ő azt mondta, nagy élmény volt ugyanazon a színpadon állni, amin annak idején az apja is állt.

Volt nagy izgulás, nem is teljesen úgy sikerült a válogató, ahogy azt én otthon begyakoroltam, de azért elégedett vagyok.

Az ifjabbik Kökény azt is megosztotta, hogy bár szereti apja stílusát, úgy érzi, az ő iránya különbözik attól.

Más a korszak is, amit képviselünk, más zenében nőtt fel ő és én. Az én stílusom modernebb, Michael Jackson a példaképem, meg Bruno Marsot hallgatok sokat, az a vonal jobban is fekszik nekem.

Mint elmondta, továbbjutás esetén Marics Peti vagy Curtis csapatába tartozna szívesen.

Inkább kerülnék férfi mesterhez, hiszen az énektanárom is mindig férfi volt

– mondta Kökény Lali.