Tavaly augusztusban hunyt el Maria Branyas Morera 117 éves korában, aki egészen különleges genetikai adottságokkal bírt, és most kiderült, hogy egy étel is hozzájárulhatott a hosszú életéhez – írja a LadBible.

Az amerikai születésű spanyol nő azt vallotta, hogy a szerencsének és a jó génjeinek köszönheti hosszú életét, amiben igaza volt. Korábbi cikkünkben is megírtuk, hogy a szakértők Branyas mikrobiomját és DNS-ét még az életében kezdték el elemezni, és az adatok kimutatták, hogy bizonyos génjei lehetővé tették, hogy sejtjei úgy viselkedjenek, mintha 17 évvel fiatalabbak lennének. A jó gének mellett az is szerepet játszott a világ leghosszabb éltű emberének járó cím elnyerésében, hogy Branyas

kerülte az alkoholfogyasztást és a dohányzást,

sokat sétált

és emellett folyamatosan a családtagjai és a szerettei között volt.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy mediterrán diétát tartott, és sosem volt túlsúlyos, de a kutatók érdeklődését különösen felkeltette, hogy Branyas akár napi háromszor is evett a spanyol La Fageda márkájú joghurtból, és minden reggel elfogyasztott egy nyolc különböző gabonapelyhet tartalmazó turmixot. A bélrendszer egészségének támogatása és a kulcsfontosságú tápanyagok biztosítása mellett a joghurt az immunrendszert is erősíti, és a gabonákból kinyert rostokkal együtt fontos szolgálatot tett az idős nő egészségéért.

„A következtetés az, hogy a rendkívüli hosszú élettartam a szüleinktől örökölt tulajdonságok és az életünkben végzett tevékenységeink keverékének köszönhető” – vonta le a következtetést a tanulmány vezető kutatója, Dr. Manel Esteller.