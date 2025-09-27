dietz gusztávbárdosi sándor
Dietz Gusztáv szívesen összecsapna a ringben Bárdosi Sándorral

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nyerték el a 2025-ös Nyerő Páros címet. A műsorban a párnak több konfliktusa is akadt a dobogó második helyén végzett Bárdosi Sándorral és Bárdosi Ildikóval, melyeket mint kiderült, Dietz szívesen rendezne a ringben.

Szeretném emlékeztetni Sanyit, hogy egy bokszmeccsre várom őt, boldogan összeütnék vele nagyon!

mondta a Blikknek az egykori ketrecharcos, akit állítása szerint már megkerestek a lehetőséggel, ami elől ő biztosan nem tér majd ki.

Alakul a történet. Ott szerintem férfiasan pontot tudnánk tenni a végére!

– szögezte le Dietz, aki jövőre örömmel csapna össze az olimpiai ezüstérmes birkózóval a Sztárboxban.

Bárdosi egyébként tavaly megfordult a Sztárbox ringjében, Árpa Attilával mérkőzött meg egy gálameccsen, meg is nyerte a találkozót. Borárost Gábort azonban már nem sikerült legyőznie a Hell Boxing Kingsben, pedig kétszer is összemérték az erejüket, egyszer a 2024-es, majd az idei évadban is.

