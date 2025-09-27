Ázsia Expressz: újabb duó számára ért véget a verseny

Az Ázsia Expressz péntek esti adásában ismét hajszára került sor: a megmérettetést elsőként a Bódi fivéreknek sikerült teljesíteniük, utánuk futott be Barnai Judit és Curtis, utolsóként pedig Lakatos Levente és Németh Kristóf értek célba, így számukra véget ért a verseny. Ők ketten egyébként korábban más párral versenyeztek: az író-podcaster Dulin Mettával, akinek sérülés miatt fel kellett adnia a versenyt, a színész pedig Mészáros Árpád Zsolttal, akivel egyszer a teljesítményük miatt kiestek, ám távozásuk előtt lehetőséget kaptak, hogy döntsenek, melyikük folytatná a versenyt Lakatos Levente csapattársaként – MÁZS ekkor a térdsérülése miatt önként visszalépett.

Ez az lett, amit reggel kívántunk. Egy sportszerű küzdelem, mindenki visszaért épségben, sérülés nélkül. Nagyszerű játék volt. Rengeteget ismertünk meg az itteni kultúrából, az emberekből. Még a mai napon is. Fantasztikus volt, és én nagyon szeretném megköszönni Leventének, Mettának és MÁZSnak is

– mondta búcsúzóul Németh, aki később el is érzékenyült.

Azt gondolom, valóban rengeteget tanultunk magunkról. Az, amit mondtál Nóri (Ördög Nóra, a kalandreality műsorvezetője – a szerk.) többször, hogy az embernek a saját határait kitolni, az egy csodálatos felfedezés. Olyan helyeken jártunk, ahová nem juthattunk volna el talán egyébként soha. Nekem már csak az a vágyam, hogy ezt meg tudjam mutatni a szeretteimnek is…

– tette hozzá a színész, aki úgy fogalmazott, olyan csodákat volt lehetőségük megélni, ami szavakkal át nem adható, köszönetet mondott továbbá a feleségének is, aki a műsor ideje alatt tartotta otthon a frontot a gyerekeikkel.