Ázsia Expressz: sérülés miatt egy páros számára idő előtt véget ért a verseny

Az Ázsia Expressz csütörtök esti adásában egy páros számára idő előtt véget ért a verseny: Ördög Nóra bejelentette, hogy Lakatos Levente és Dulin Metta duója nem folytathatja a játékot, utóbbi bokasérülése ugyanis olyan súlyosnak bizonyult, hogy csak fájdalomcsillapítókkal tudta teljesíteni a napot, a stáborvos szerint pedig túl nagy kockázattal járt volna, ha a realityszereplő tovább erőlteti a lábát.

Konzultálva az orvossal az a döntés született, hogy sajnos nem folytathatjátok a versenyt. Olyan állapotban van sajnos Metta a lábad, hogy egyértelmű, hogy komolyabb orvosi beavatkozásra van szükség, és az is egyértelmű, hogy nem bírnál már ki még több hajszát, még több küldetést, nincs értelme, nem tudjuk és nem is szeretnénk az egészségeteket kockáztatni. Ez a verseny nem erről szól. Úgyhogy tudom, hogy te a végsőkig küzdenél és kitartanál, de itt van az a pont, ahol nekünk kell közbeavatkozni

– közölte a hírt Ördög Nóra Dulin Mettával, aki csalódottságában elsírta magát.

Borzasztóan csalódott vagyok, mert soha nem szerettem volna feladni ezt a játékot. Értem, hogy nem én adtam fel, csak az élet kényszerített most erre rá, de nagyon nem így terveztem. Fejben, lélekben egyáltalán nem fáradtam még el. A küzdeni akarásom és az a törtetés, amivel szerettem volna előre haladni ebben a versenyben, az ezer százalékos lángon ég bennem. De sajnos tényleg a mai nap az történt, hogy hiába adtam parancsot az agyammal a lábamnak, hogy mit csináljon, egyszerűen már nem csinálta. Úgyhogy tényleg nagyon durva fájdalmakkal csináltam végig ezt a mai napot, de azt nem gondoltam volna, hogy emiatt véget kell, hogy érjen ez a verseny számomra…

– mondta a Kőgazdag fiatalok egykori szereplője, aki azt is sajnálta, hogy miatta Lakatos Leventének is abba kell hagynia a játékot, utóbbi azonban biztosította versenytársát, hogy ne aggódjon emiatt.

A realityszereplő a műsor adásba kerülését követően a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amin mankóval közlekedik. Posztjában azt írta, a felvétel nem a legrosszabb állapotában készült róla.

Hazajöttem Ázsiából. Eltelt már azóta több, mint 5 hónap, de még mindig nem lelt békére a lelkem a történtekkel kapcsolatban. Nem akartam, hogy vége legyen idő előtt ennek a kalandnak. Nem akartam, hogy a testem ne legyen képes teljesíteni, amit az agyam parancsba ad neki. Ez a videó nem a legrosszabb állapotomban készült. 5 héten át feküdtem járásképtelenül. Egyáltalán nem tudtam lábra állni. Semennyire. Anyukám jött le hozzám a Balatonra, látott el és cserélte az ágytálat pisilés után, mert a vécéig sem tudtam hetekig elmenni. Utána is csak két mankóval

– magyarázta a videó mellett Dulin, aki mint fogalmaz: igazi lelki hullámvasútként élte meg a kiszolgáltatottságot, miközben minden nap sírt, amiért nem lehet Ázsiában, és mert minden, amit kitűzött maga elé, egy Achilles-ín gyulladással induló kálvária miatt szertefoszlott.

Ez a testünk legvastagabb és leghosszabb ina, így hozta a formáját és életem legrosszabb élményét okozta nekem. A mai napig nem épültem fel belőle teljesen sajnos. Bízom benne, hogy egyszer kárpótol engem az élet valami olyannal, hogy ha erre visszatekintek, akkor nem fog ennyire fájni a lelkem. Köszi, hogy izgultatok értem, köszi a sok-sok kedvességet, amit az interneten közvetítettetek felém! Sokat jelent!💞 Jelentkezem majd még ezzel kapcsolatban.

Tavaly a Farm VIP-ben is történt hasonló, akkor MC Duckyt nem engedték tovább versenyezni a szerkesztők, szintén lábsérülés miatt.