Kadarkai Endre egyszer kapott egy listát a munkahelyén, kikkel nem interjúzhat, másnap felmondott

Kadarkai Endre a napokban a Klubrádió Reggeli Személy című műsorának vendége volt, ahol egyebek mellett arról is szó esett, hogy a riporter mindig is nagyon fontosnak tartotta a függetlenséget és hogy szabadon kérdezhessen, miután azonban egy munkahelyén ezen elvei sérülni látszottak, hamar továbbállt – szúrta ki a story.hu.

Mindig is nagyon fontosnak tartottam a függetlenséget. Lehessen szabadon kérdezni! Amíg az ember kedve szerint kérdezhet, és a legjobb tudása szerint végezheti a munkáját. Nem tudnék olyan helyen dolgozni, ahol ez nincs meg. Volt már olyan, hogy mindez sérülni látszott, másnap be is adtam a felmondásom. Kedden szóltak, másnap én már aláírtam. Egy listáról mondtak pár nevet, akivel nem lehet beszélgetni. És nekem ez nem fér bele

– jelentette ki a műsorvezető, ám azt, hogy pontosan melyik munkahelyén tapasztalta ezt, nem szerette volna elárulni.

Nem lenne elegáns. Bodrogi mondta azt, hogy az ember a volt szerelmeit nem kezdi el ócsárolni. Nekem az egyáltalán nem szimpatikus, ha valaki az egykori munkaadóját kezdi el szidni, miután sokáig kvázi elfogadta a kenyerét. Ha egy ideig az ember elfogadta az ottani kereteket, utólagosan nem szép elkezdeni szidni azokat

– tette hozzá Kadarkai, aki korábban azt is elárulta, miért szakadt el nála egyszer a cérna interjúkészítés közben olyannyira, hogy végül berekesztette a beszélgetést.