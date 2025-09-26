kadarkai endre
Szórakozás

Kadarkai Endre egyszer kapott egy listát a munkahelyén, kikkel nem interjúzhat, másnap felmondott

Mohos Márton / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 09. 26. 12:42
Mohos Márton / 24.hu

Kadarkai Endre a napokban a Klubrádió Reggeli Személy című műsorának vendége volt, ahol egyebek mellett arról is szó esett, hogy a riporter mindig is nagyon fontosnak tartotta a függetlenséget és hogy szabadon kérdezhessen, miután azonban egy munkahelyén ezen elvei sérülni látszottak, hamar továbbállt – szúrta ki a story.hu.

Mindig is nagyon fontosnak tartottam a függetlenséget. Lehessen szabadon kérdezni! Amíg az ember kedve szerint kérdezhet, és a legjobb tudása szerint végezheti a munkáját. Nem tudnék olyan helyen dolgozni, ahol ez nincs meg. Volt már olyan, hogy mindez sérülni látszott, másnap be is adtam a felmondásom. Kedden szóltak, másnap én már aláírtam. Egy listáról mondtak pár nevet, akivel nem lehet beszélgetni. És nekem ez nem fér bele

– jelentette ki a műsorvezető, ám azt, hogy pontosan melyik munkahelyén tapasztalta ezt, nem szerette volna elárulni.

Nem lenne elegáns. Bodrogi mondta azt, hogy az ember a volt szerelmeit nem kezdi el ócsárolni. Nekem az egyáltalán nem szimpatikus, ha valaki az egykori munkaadóját kezdi el szidni, miután sokáig kvázi elfogadta a kenyerét. Ha egy ideig az ember elfogadta az ottani kereteket, utólagosan nem szép elkezdeni szidni azokat

– tette hozzá Kadarkai, aki korábban azt is elárulta, miért szakadt el nála egyszer a cérna interjúkészítés közben olyannyira, hogy végül berekesztette a beszélgetést.

Kapcsolódó
„Letettem a mikrofont és azt mondtam, nem vagyok a beosztottja, sem az öcsikéje” – Kadarkai Endrénél egyszer elszakadt a cérna interjúkészítés közben
A riporter úgy fogalmaz: az illető köszönettel tartozik neki, amiért nem hozta nyilvánosságra a beszélgetést, mert „nem lett volna szimpatikusabb”.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Házasodna a gazda: András gazda Évit hívta el az athéni álomrandira, a nő azonban kikosarazta
Nagy Ervin megvált csibeszőke tincseitől
Rajtakapták, miközben fajtalankodott egy lóval, pénzbírságot kapott a 22 éves férfi
„Azonnal meghalnék” – Egy nő beszorult egy óceánjáró vízi csúszdájába
Jövő júniustól belenézhetek a kollégám fizetési papírjába?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik