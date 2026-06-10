A The Insider emigráns orosz oknyomozó portál azt írta, hogy kedden Damir Davidov ezredessel végeztek egy autóba rejtett bombával. Az orosz hadsereg tisztje a rakéták és a tüzérségi lőszerek ukrajnai frontra szállításáért felelt.

Davidov BMW X3-asát kedden körülbelül hajnali fél hat körül, Moszkva Balasiha nevű elővárosában robbantották fel, egy sokemeletes épület közelében. Az orosz hatóságok már a portál cikkének megjelenése előtt megerősítették a robbanás tényét, és büntetőeljárást indítottak, de az áldozat személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, írta a Kyiv Post.

A beszámolók szerint a robbanás – amelynek az ereje körülbelül 400 gramm TNT-ének felelt meg – ugyanabban a katonai lakónegyedben, kevesebb mint egy kilométerre történt attól a helyszíntől, ahol alig több mint egy éve Jaroszlav Moszkalik altábornagyot szintén autóba rejtett bombával kiiktatták. Moszkalik a negyedik altábornagy volt, akit Oroszország területén öltek meg az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta.