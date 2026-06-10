Több mint 8 millió forintot fizethet a propagandamédia, mert szexuális zaklatónak állította be a polgármestert

Közel hét év után elsőfokon döntés született abban a személyiségi jogi perben, amelyet László Imre, Újbuda polgármestere indított azokkal a vele szemben megfogalmazott súlyos és valótlan állítások miatt, amelyeket a 2019-es önkormányzati választási kampány véghajrájában terjesztett az akkori kormánypropaganda.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében megállapította, hogy a per alperesei megsértették László Imre jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, amikor valótlanul állították és híresztelték, hogy nem kívánt intim közeledést kezdeményezett, illetve erőszakkal próbált kapcsolatot létesíteni – írta közleményében az újbudai polgármesteri hivatal.

Az ítélet szerint jogsértést követett el a TV2 Média Csoport Zrt., a Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott több sajtótermék – köztük az Origo, a 888.hu, a Magyar Nemzet és a Ripost –, valamint a PestiSrácok kiadója is. A bíróság megállapította továbbá, hogy a valótlan vádakat megfogalmazó magánszemély szintén megsértette László Imre jó hírnévhez való jogát.

A bíróság az alpereseket sérelemdíj megfizetésére kötelezte, amelynek összege összesen több mint nyolcmillió forint. Ez a hazai joggyakorlatban kiemelkedő összegnek számít. Az ítélet elsőfokú, így nem jogerős, ellene fellebbezésnek van helye.

László Imre az ügy kapcsán hangsúlyozta: a 2019-es kampányban megfogalmazott vádak kezdettől fogva valótlanok voltak, és egy politikai célú lejárató kampány részét képezték. Mint mondta, az elmúlt években valamennyi kapcsolódó sajtópert megnyert, most pedig a személyiségi jogi perben is elsőfokú ítélet született.

Hét év telt el, de a bíróság végül kimondta az igazságot. Az ítélet egyértelmű: a velem szemben megfogalmazott súlyos állítások hazugságok voltak. Egy jogállamban fontos, hogy a rágalmaknak következménye legyen, és ne lehessen büntetlenül tönkretenni emberek becsületét, családját és életművét politikai haszonszerzés reményében

– fogalmazott László Imre, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hét évben végig kiálltak mellette, és nem engedték, hogy a rágalmak felülírják az igazságot.

László Imre a súlyos rágalmak ellenére ellenzéki jelöltként simán legyőzte az addigi fideszes polgármestert, Hoffmann Tamást, közel 5 ezer volt a szavazatkülönbség kettejük között.