Támadás érte egy Otthon Centrum iroda rendszerét, ügyféladatok szivároghattak ki

Az incidens 2026. június 4. napján vált ismertté. Az érintett dokumentumok a Franchise Partner ingatlanközvetítői tevékenységéhez kapcsolódó tranzakciók, adásvételek és megbízások iratait foglalhatják magukban – olvasható az ingatlanközvetítő cég közleményében.

Az érintett adatok köre

A jogosulatlan hozzáférés az alábbi személyesadat-kategóriákat érinthette:

személyazonossághoz kapcsolódó adatok (pl. név, születési adatok),

azonosító adatok (pl. személyazonosító okmányok adatai, személyi szám),

elérhetőségi adatok (pl. lakcím, e-mail-cím, telefonszám),

gazdasági és pénzügyi adatok (pl. ingatlantranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi információk, bankszámlaszámok),

hivatalos okmányok másolatai vagy adatai.

A várható következmények

Az incidens következtében fennáll annak kockázata, hogy az illetéktelenül megszerzett személyes adatokat harmadik felek visszaélésszerűen felhasználják, ideértve különösen a személyazonossággal való visszaélést, az adathalászatot, illetve egyéb csalárd tevékenységeket.

Megtett intézkedések

Az Otthon Centrum számára kiemelt jelentőségű az adatvédelem és ügyfeleik adatainak biztonsága. Informatikai rendszereit ennek megfelelően magas szintű biztonsági sztenderdek mentén, a szükséges gondossággal üzemelteti, és az incidens észlelését követően haladéktalanul megtette a szükséges biztonsági és elhárító intézkedéseket a további kockázatok minimalizálása érdekében.

Az ügy kapcsán külső és belső informatikai és jogi szakértők bevonásával vizsgálat zajlik, amelynek keretében az érintett adatkör és az érintettek köre jelenleg is pontosítás alatt áll, továbbá vizsgálat alatt áll az is, hogy az incidens terjedelme érinthetett-e az adott partner belső hálózatán kívül más rendszereket vagy szereplőket is. Az Otthon Centrum Franchise Hálózat belső informatikai (különösen nyilvántartó) rendszere jelen ismereteink szerint nem kompromittálódott.

Az Otthon Centrum a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően valamennyi szükséges lépést megtett: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére bejelentést tett, és az érintett ügyfelek részére közvetlen tájékoztatást nyújt.

Javasolt óvintézkedések az ügyfelek számára

A kockázatok csökkentése érdekében az Otthon Centrum azt javasolja az ügyfeleinek, hogy:

fokozottan legyenek körültekintők a gyanús e-mailekkel, telefonhívásokkal és üzenetekkel szemben, amelyek személyes adataikat vagy pénzügyi információikat kérik, ne kattintsanak ismeretlen linkre, és ne adjanak meg adatokat ellenőrizetlen megkeresések nyomán.

Rendszeresen ellenőrizzék bankszámlakivonataikat és pénzügyi tranzakcióikat.

Egyeztessenek bankjukkal a további szükséges lépésekről és lehetőségekről (pl. fokozott monitoring, bankszámlaszám módosítása).

Amennyiben bármilyen szokatlan tevékenységet észlelnek, azonnal értesítsék bankjukat és az illetékes hatóságokat.

Szükség esetén kérjék okmányaik cseréjét az illetékes hatóságoktól.

Az Otthon Centrum arra kéri ügyfeleit, hogy amennyiben adásvételi ügyletben vettek részt a Franchise Partner közreműködésével, úgy a tranzakcióban az oldalukon részt vevő esetleges további személyeket szíveskedjenek értesíteni.