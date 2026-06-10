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Élet-Stílus

Elfogatóparancsot adtak ki a ValóVilág egykori bronzérmese ellen

VV Rico
RTL2
admin Csontos Kata
2026. 06. 10. 10:28
VV Rico
RTL2

Kábítószer birtoklása miatt adtak ki elfogatóparancsot Dicati Riccardo ellen, aki 2023-ban VV Ricóként szerepelt, és végül harmadik helyen végzett a ValóVilág 11-ben. A rendőrség honlapján az áll, a körözést június 4-én rendelte el a Pesti Központi Kerületi Bíróság, az eljárást lefolytató szerv pedig a Budapest XIV. Kerületi Rendőrkapitányság.

Korábbi villatársa, Fenyvesi Barna a Borsnak elmondta, tudott arról, hogy Dicatinak korábban voltak drogproblémái. Miután a valóságshowban megismerkedtek, segített neki Svájcban munkát találni, utána viszont tudomása szerint barátja „visszakerült egy kicsit züllöttebb életmódba”. Mint mondta, a mostani helyzet – bár őt is meglepte – nem egyik napról a másikra alakult ki.

Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat

– mondta el a lapnak Fenyvesi Barna.

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