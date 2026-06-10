Mecser Tamás az ORFK új vezetője: Nem fogom tizennégy emelet magasról nézni, mi történik a rendőrség mindennapjaiban

Rajtunk múlik, hogyan alakítjuk mindennapjainkat. Ebben számomra zsinórmértékként három dolog szolgál: tisztesség, emberség és a jogszabály által adott keretek betartása. Tartsunk össze, mutassuk meg, mire vagyunk képesek a jelenben, és alapozzunk meg együtt egy akár a naponta változó világhoz is igazodni képes rendőrséget, melynek nem kell belépőket toboroznia, mivel presztízst, státuszt jelent a tagjának lenni

– ezt mondta beiktatásakor Mecser Tamás, Magyarország új rendőrfőkapitánya.

Az új vezető kedden, Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban, ünnepélyes állománygyűlés keretében vette át a munkáltatói okmányt Pósfai Gábor belügyminisztertől, majd Balogh János altábornagy átadta a csapatzászlót utódjának.

Balogh az elért eredmények ismertetése után elmondta: az országos főkapitányként töltött nyolc évet és nyolc napot szerencsehozó számnak tekinti, ebből a szerencséből pedig bőségesen sokat kíván utódjának, Mecsernek és minden magyar rendőrnek. Az altábornagy szerint az eltelt évek során egy sokkal erősebb, határozottabb, ütésállóbb szervezet alakult ki, amelyet büszkén ad át utódjának.

Pósfai szerint ízig-vérig nyomozó az új rendőrfőkapitány

A rendezvényen Pósfai Gábor belügyminiszter ismertette az új rendőrkapitány életútját, és kiemelte, hogy az új országos rendőrfőkapitány ízig-vérig nyomozó. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy minden támogatást megad az elkövetkező rendőrségi reformhoz Mecser dandártábornoknak, akinek feladata a rendőri állomány megbecsülésének visszaállítása, a munkafeltételek javításának lehetővé tétele, az elvándorlás megállítása, valamint az alulról jövő kezdeményezések támogatása. A miniszter beszéde zárásaként köszönetet mondott a most szolgáló állomány minden tagjának.

Az ORFK új vezetője, Mecser Tamás azt mondta, hogy a rendőrség szervezete egy kidolgozott svájci órához hasonlít. Ha valamelyik alkotóelem nem jól működik, akkor az egész gépezet leállhat. Ennek alapján minden rendvédelmi dolgozó a saját helyén létfontosságú, függetlenül attól, hogy járőr, főkapitány vagy épp rendvédelmi igazgatási alkalmazott.

A feladatát megkezdő főkapitány hangsúlyozta, hogy nem fogja tizennégy emelet magasból szemlélni, mi történik a rendőrség mindennapjaiban. Fő célként a rendőri hivatás presztízsének visszaállítását jelölte meg.

Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon, nyomozóként. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett.

Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, 2024-ben Kazincbarcika Önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak.

Egy héttel ezelőtt felmentették Terdik Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét is, helyére Baricska Norbert Tamást nevezték ki.